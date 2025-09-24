Με ηγέτη το νεαρό μεσοεπιθετικό, ο οποίος σκόραρε και μοίρασε ασίστ στον Πιερό, η ΑΕΚ επικράτησε 2-1 του Παναιτωλικού και έφτασε στις δύο νίκες σε ισάριθμα ματς Κυπέλλου – Αρκετές ευκαιρίες από αμφότερους τους αντιπάλους στο β' ημίχρονο, μείωσαν στο 91' οι φιλοξενούμενοι με πέναλτι του Αγκίρε.

Παίζοντας εξαιρετικό ποδόσφαιρο στο πρώτο μέρος, η ΑΕΚ έκανε το 2/2 στη League Phase του Κυπέλλου επικρατώντας με 2-1 του Παναιτωλικού στην OPAP Arena. Οι κιτρινόμαυροι καθάρισαν ουσιαστικά το παιχνίδι στο πρώτο 45λεπτο με τα τέρματα του Πιερό (26') και του Καλοσκάμη (45'+1'), ο οποίος είχε και ασίστ, πανηγυρίζοντας το παρθενικό του τέρμα με την κιτρινόμαυρη φανέλα. Τα «καναρίνια» μείωσαν με πέναλτι του Αγκίρε στο 91'.

ΑΕΚ – Παναιτωλικός: Έτσι ξεκίνησαν

Όπως αναμενόταν ο Μάρκο Νίκολιτς προχώρησε σε βαθύ rotation στην ενδεκάδα της ΑΕΚ αλλάζοντας τους εννιά από τους έντεκα παίκτες που είχαν ξεκινήσει στο παιχνίδι πρωταθλήματος με την ΑΕΛ Novibet. Συγκεκριμένα μόνο οι Μουκουντί και Ελίασον ήταν οι δύο που διατηρήθηκαν στο αρχικό σχήμα, με τους Ζοάο Μάριο και Γκρούγιτς να παίρνουν φανέλα βασικού.

Η ΑΕΚ ξεκίνησε με τον Μπρινιόλι στην εστία, τους Πένραϊς, Βίντα, Μουκουντί και Ουντουμπάτζο στην άμυνα και τους Γκρούγιτς και Μάνταλο δίδυμο στον άξονα της μεσαίας γραμμής. Οι Ελίασον και Ζοάο Μάριο ήταν στα δύο άκρα και ο Καλοσκάμης πίσω από τον προωθημένο Πιερό. Για τον Παναιτωλικό ο Γιάννης Πετράκης επέλεξε τον Ζίβκοβιτς στην εστία, τους Μανρίκε, Στάγιτς, Σιέλη και Γαλιάτσο τετράδα στην άμυνα, τους Κοντούρη και Κόγιτς στο κέντρο της μεσαίας γραμμής, τους Μίχαλακ και Ενκολόλο στα άκρα και τον Ματσάν πίσω από τον Άλεξιτς στην κορυφή της επίθεσης.

Πανέμορφο ποδόσφαιρο από την ΑΕΚ και 2-0 με Πιερό και Καλοσκάμη

Η ΑΕΚ παρά τις αρκετές αλλαγές στην ενδεκάδα, από το ξεκίνημα του ματς όχι μόνο επέβαλε την κυριαρχία της, αλλά έβγαζε πολύ όμορφες συνεργασίες και με επιθετικό ποδόσφαιρο «κένταγε». Οι κιτρινόμαυροι δημιούργησαν πολλές ευκαιρίες, σκόραραν δύο τέρματα πριν βγει το πρώτο ημίχρονο και θα μπορούσαν να είχαν βρει κι άλλα. Στο 10' ο Πένραϊς με σουτ απείλησε για πρώτη φορά, ενώ στο 15' ο Ζοάο Μάριο που είχε εξαιρετικές επαφές με την μπάλα έπιασε ένα ωραίο συρτό που πέρασε δίπλα από το κάθετο. Οι κιτρινόμαυροι που ήταν συνέχεια στην επίθεση απείλησαν ξανά στο 19' με αδύναμη κεφαλιά του Πιερό που μπλόκαρε εύκολα ο Ζίβκοβιτς και έχασαν τεράστια ευκαιρία στο 22' με ωραία συνεργασία από Ελίασον και Ζοάο Μάριο και πλασέ του τελευταίου που κόντραρε τελευταία στιγμή και πέρασε κόρνερ.

Το προβάδισμα για την ΑΕΚ ήρθε τελικά στο 26'. Ο Μάνταλος έκανε το γύρισμα μέσα στην περιοχή, ο Καλοσκάμης πήρε την πρώτη κεφαλιά, ο Πιερό τη δεύτερη και από εκεί η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα για το 1-0. Οι κιτρινόμαυροι συνέχιζαν στον ίδιο ρυθμό, με τον Γκρούγιτς στη μεσαία γραμμή να... κόβει και να ράβει και τον Καλοσκάμη να δείχνει στοιχεία του ταλέντου του. Στο 30' μια κεφαλιά του Βίντα πέρασε δίπλα από το κάθετο, όπως και το σουτ του Πιερό ένα λεπτό αργότερα που κόντραρε πάνω στον Σιέλη, ενώ στο 43' μετά από φοβερή μπαλιά του Μάνταλου, το αδύναμο πλασέ του Ελίασον πήγε κατευθείαν πάνω στον Ζίβκοβιτς.

Η μόνη φορά που χρειάστηκε να επέμβει ο Μπρινιόλι ήταν σε ένα μακρινό σουτ του Μπουχαλάκη, που είχε περάσει νωρίτερα ως αλλαγή, στο 44'. Το πρώτο μέρος έκλεισε ιδανικά για την ΑΕΚ που βρήκε και δεύτερο τέρμα στις καθυστερήσεις. Οι παίκτες του Παναιτωλικού έχασαν την κατοχή μέσα στην περιοχή τους από τον Πιερό, ο Ζοάο Μάριο έστρωσε την μπάλα στον Καλοσκάμη και αυτός με ένα εξαιρετικό πλασέ σημάδεψε τη γωνία για το 2-0 πανηγυρίζοντας το πρώτο του γκολ με την κιτρινόμαυρη φανέλα.

Στο... ρελαντί η ΑΕΚ έκανε το 2/2 στη League Phase

Ένα σουτ του Κοντούρη λίγα λεπτά μετά την έναρξη του δευτέρου μέρους (49') πέρασε δίπλα από το κάθετο του Μπρινιόλι που ήλεγχε την τροχιά της μπάλας, με την ΑΕΚ να κατεβάζει λίγο τον ρυθμό της και τον Παναιτωλικό να παίρνει κάποια μέτρα στο γήπεδο, ενώ στο 60' το σουτ του Μίχαλακ μέσα από την περιοχή μπλόκαρε με διπλή προσπάθεια ο Μπρινιόλι. Λίγα λεπτά αργότερα ήρθε και το φρεσκάρισμα από τον Νίκολιτς, ο οποίος προχώρησε σε τριπλή αλλαγή με τους Μαρίν, Κοϊτά και Γιόβιτς να αντικαθιστούν τους Μάνταλο, Ελίασον και Πιερό.

Οι φιλοξενούμενοι, που ήταν σαφώς βελτιωμένοι στο δεύτερο μέρος, είχαν τη μεγαλύτερή τους στιγμή για να μειώσουν στο 71' όταν ο Ενκολόλο από πλάγια θέση νικήθηκε από τον Μπρινιόλι, ενώ στο ριμπάουντ το σουτ του Ματσάν σταμάτησε πάνω στο απλωμένο πόδι του Βίντα. Η ΑΕΚ έκανε διαχείριση του σκορ και στο 76' ο Γιόβιτς έχασε την ευκαιρία της χρονιάς (αν και ακόμα βρισκόμαστε νωρίς μέσα στη σεζόν) όταν έπειτα από απόκρουση του Ζίβκοβιτς σε κεφαλιά του Βίντα, ο Σέρβος φορ από κοντά σε κενό τέρμα τράνταξε με δυνατό σουτ το οριζόντιο δοκάρι! Ο Νίκολιτς ολοκλήρωσε τις αλλαγές του με τον Κουτέσα αντί του Ζοάο Μάριο, με τον Παναιτωλικό να μειώνει για το τελικό 2-1 στο 91' με εύστοχο πέναλτι του Αγκίρε μετά από χέρι του Βίντα. Η ΑΕΚ έκανε το 2/2 και έφτασε τους έξι βαθμούς στη League Phase, με τα «καναρίνια» να παραμένουν χωρίς βαθμό.

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Μπρινιόλι, Πένραϊς, Μουκουντί, Βίντα, Οντουμπάτζο, Γκρούγιτς, Μάνταλος (63' Μαρίν), Καλοσκάμης, Ελίασον (63' Κοϊτά), Ζοάο Μάριο (85' Κουτέσα), Πιερό (63' Γιόβιτς)

Παναιτωλικός (Γιάννης Πετράκης): Ζίβκοβιτς, Γαλιάτσος, Στάγιτς, Σιέλης, Μανρίκε, Κοντούρης (79' Αγκίρε), Κόγιτς (38' Μπουχαλάκης), Μίχαλακ (79' Εστεμπάν), Ματσάν (87' Νικολάου), Ενκολόλο, Άλεξιτς (79' Σμυρλής)