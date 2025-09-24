Eλλάς Σύρου – Αιγάλεω 3-0: Αρχόντισσα των Κυκλάδων με... τριάρα!
Η Ελλάς Σύρου έστησε γιορτή στην πρώτη της αναμέτρηση στο γήπεδό της για το Κύπελλο Ελλάδας.
Οι νησιώτες για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου διέλυσε με 3-0 το Αιγάλεω. Αυτή ήταν η πρώτη νίκη της Ελλάς Σύρου στον θεσμό, μετά την ήττα στο Περιστέρι στην πρεμιέρα με 4-2 από τον Ατρόμητο, ενώ το Αιγάλεω υπέστη τη δεύτερη ήττα του. Στον πρώτο αγώνα είχε χάσει 1-0 εντός έδρας από την ΑΕΚ.
Οι νησιώτες προηγήθηκαν με τον Βενάρδο στο 10' και στο 35' ο Κόλα σημείωσε το 2-0.
Δείτε ΕπίσηςAthens Kallithea - ΟΦΗ 0-1: Ο Σαλσέδο τον διατήρησε στην πρώτη θέση της League Phase (Vids)
Το τελικό 3-0 διαμόρφωσε ο Τριμμάτης με πέναλτι στο 67'.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.