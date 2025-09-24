Party με... καλεσμένο το Αιγάλεω έκανε η Ελλάς Σύρου, που στο πρώτο επίσημο ματς στο ανακαινισμένο γήπεδό της, επικράτησε με 3-0 και πήρε το εύκολο τρίποντο στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος. Βερνάρδος, Κόλα και Τριμμάτης τα γκολ των νικητών!

Η Ελλάς Σύρου έστησε γιορτή στην πρώτη της αναμέτρηση στο γήπεδό της για το Κύπελλο Ελλάδας.

Οι νησιώτες για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου διέλυσε με 3-0 το Αιγάλεω. Αυτή ήταν η πρώτη νίκη της Ελλάς Σύρου στον θεσμό, μετά την ήττα στο Περιστέρι στην πρεμιέρα με 4-2 από τον Ατρόμητο, ενώ το Αιγάλεω υπέστη τη δεύτερη ήττα του. Στον πρώτο αγώνα είχε χάσει 1-0 εντός έδρας από την ΑΕΚ.

Οι νησιώτες προηγήθηκαν με τον Βενάρδο στο 10' και στο 35' ο Κόλα σημείωσε το 2-0.

Το τελικό 3-0 διαμόρφωσε ο Τριμμάτης με πέναλτι στο 67'.