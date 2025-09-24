Eλλάς Σύρου – Αιγάλεω 3-0: Αρχόντισσα των Κυκλάδων με... τριάρα!

Newsroom
Ελλάς Σύρου - Αιγάλεω

bet365

Party με... καλεσμένο το Αιγάλεω έκανε η Ελλάς Σύρου, που στο πρώτο επίσημο ματς στο ανακαινισμένο γήπεδό της, επικράτησε με 3-0 και πήρε το εύκολο τρίποντο στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος. Βερνάρδος, Κόλα και Τριμμάτης τα γκολ των νικητών!

Η Ελλάς Σύρου έστησε γιορτή στην πρώτη της αναμέτρηση στο γήπεδό της για το Κύπελλο Ελλάδας.

Οι νησιώτες για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου διέλυσε με 3-0 το Αιγάλεω. Αυτή ήταν η πρώτη νίκη της Ελλάς Σύρου στον θεσμό, μετά την ήττα στο Περιστέρι στην πρεμιέρα με 4-2 από τον Ατρόμητο, ενώ το Αιγάλεω υπέστη τη δεύτερη ήττα του. Στον πρώτο αγώνα είχε χάσει 1-0 εντός έδρας από την ΑΕΚ.

Οι νησιώτες προηγήθηκαν με τον Βενάρδο στο 10' και στο 35' ο Κόλα σημείωσε το 2-0.

Δείτε Επίσης

Athens Kallithea - ΟΦΗ 0-1: Ο Σαλσέδο τον διατήρησε στην πρώτη θέση της League Phase (Vids)
Οι παίκτες του ΟΦΗ πανηγυρίζουν εναντίον της Athens Kallithea

Το τελικό 3-0 διαμόρφωσε ο Τριμμάτης με πέναλτι στο 67'.

 

@Photo credits: INTIME
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Τελευταία Νέα