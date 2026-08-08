Δείτε τα γκολ και τις καλύτερες φάσεις από τη φιλική νίκη της ΑΕΚ επί της Athens Kallithea στη Νέα Φιλαδέλφεια με 4-0.

Η ΑΕΚ στο τελευταίο της φιλικό πριν την έναρξη των επίσημων υποχρεώσεων, αρχής γενομένης με το Super Cup με τον Κυπελλούχο ΟΦΗ επικράτησε της αξιόμαχης στο πρώτο μέρος Athens Kallithea της Super League 2 με 4-0.

Ο Δικέφαλος προηγήθηκε στο 17' με το παρθενικό γκολ του Βιτάλις, στο ανεπίσημο ντεμπούτο του. Ο Ρότα πάσαρε στον Ούγγρο, ο οποίος με μια επαφή απέφυγε τον Σταματούλα, στη συνέχεια ντρίμπλαρε τον Μλάντεν και πλάσαρε άψογα τον Αγγελόπουλο για το 1-0.

Στο 48ο λεπτό ο Μουκουντί πήρε την εναέρια μονομαχία, ο Κοϊτά έσπασε στον Γκατσίνοβιτς, ο οποίος με φοβερό σουτ εκτός περιοχής έκανε το 2-0. Στο 51' ο Μάγερ έκανε το διαγώνιο σουτ μέσα από την περιοχή, ο Αγγελόπουλος απέκρουσε και στην επαναφορά ο Γκατσίνοβιτς έκανε το 3-0.

Στο 70ο λεπτό ο Καϊρίνεν έκλεψε ψηλά την μπάλα, ο Βάργκα έσπασε στον Γκατσίνοβιτς, ο οποίος με πλασέ διαμόρφωσε το τελικό 4-0 με το τρίτο του προσωπικό γκολ.

Τα highlights του ΑΕΚ - Athens Kallithea