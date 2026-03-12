Δείτε το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας, με τις εκπομπές του Gazzetta, τα ματς Παναθηναϊκού και ΑΕΚ και τις αναμετρήσεις των Πρασίνων και του Ολυμπιακού στη Euroleague.

Πλούσιο το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας τόσο σε ποδόσφαιρο, όσο και σε μπάσκετ. Πριν ξεκινήσει η δράση των ελληνικών ομάδων στην Ευρώπη σήμερα, δείτε όλο το ρεπορτάζ και τις πιθανές ενδεκάδες στους Galacticos by Interwetten στις 14:00.

Στις 19:45, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Μπέτις στο πρώτο μεταξύ τους ματς για τη φάση των «16» του Europa League, με το παιχνίδι να μεταδίδεται από τη συχνότητα του Cosmote Sport 3 και στο ελεύθερο κανάλι του ΑΝΤ1.

Η ΑΕΚ φιλοξενείται σήμερα από την Τσέλιε για τους «16» του Europa Conference League, με τη σέντρα να είναι προγραμματισμένη για τις 22:00 και την αναμέτρηση να είναι live στο Cosmote Sport 4.

Στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός ρίχνεται στη μάχη απέναντι στη Μονακό για την 31η αγωνιστική της Euroleague. Τζάμπολ στις 20:00 και μετάδοση από το κανάλι της Nova Sports 4. Λίγο αργότερα, στις 22:00, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Ζάλγκιρις Κάουνας στο «Telekom Center Athens», σε ένα ματς που μπορείτε να παρακολουθήσετε live από το Nova Sports prime.

Μετά τις αναμετρήσεις στην Ευρωλίγκα, δείτε όλα τα highlights και τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών στο Gazz Floor by Novibet που ακολουθεί στις 23:45.

Οι σημαντικότερες μεταδόσεις της ημέρας