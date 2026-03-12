Αθλητικές μεταδόσεις σήμερα: Οι Galacticos, το Gazz Floor, οι «μάχες» Παναθηναϊκού και ΑΕΚ στην Ευρώπη
Πλούσιο το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας τόσο σε ποδόσφαιρο, όσο και σε μπάσκετ. Πριν ξεκινήσει η δράση των ελληνικών ομάδων στην Ευρώπη σήμερα, δείτε όλο το ρεπορτάζ και τις πιθανές ενδεκάδες στους Galacticos by Interwetten στις 14:00.
Στις 19:45, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Μπέτις στο πρώτο μεταξύ τους ματς για τη φάση των «16» του Europa League, με το παιχνίδι να μεταδίδεται από τη συχνότητα του Cosmote Sport 3 και στο ελεύθερο κανάλι του ΑΝΤ1.
Η ΑΕΚ φιλοξενείται σήμερα από την Τσέλιε για τους «16» του Europa Conference League, με τη σέντρα να είναι προγραμματισμένη για τις 22:00 και την αναμέτρηση να είναι live στο Cosmote Sport 4.
Στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός ρίχνεται στη μάχη απέναντι στη Μονακό για την 31η αγωνιστική της Euroleague. Τζάμπολ στις 20:00 και μετάδοση από το κανάλι της Nova Sports 4. Λίγο αργότερα, στις 22:00, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Ζάλγκιρις Κάουνας στο «Telekom Center Athens», σε ένα ματς που μπορείτε να παρακολουθήσετε live από το Nova Sports prime.
Μετά τις αναμετρήσεις στην Ευρωλίγκα, δείτε όλα τα highlights και τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών στο Gazz Floor by Novibet που ακολουθεί στις 23:45.
Οι σημαντικότερες μεταδόσεις της ημέρας
- Galacticos by Interwetten (14:00, Gazzetta Youtube)
- Παναθηναϊκός - Μπέτις (19:45, Cosmote Sport 3, ANT1)
- Λιλ - Άστον Βίλα (19:45, Cosmote Sport 8)
- Στουτγκάρδη - Πόρτο (19:45, Cosmote Sport 7)
- Μονακό - Ολυμπιακός (20:00, Nova Sports 4)
- Μπάγερν Μονάχου - Αναντολού Εφές (21:30, Nova Sports start)
- Ρεάλ Μαδρίτης - Βαλένθια (21:45, Nova Sports 2)
- Παναθηναϊκός - Ζάλγκιρις (22:00, Nova Sports prime)
- Παρί - Βιλερμπάν (22:00, Νova Sports 5)
- Θέλτα - Λυών (22:00, Cosmote Sport 9)
- Νότιγχαμ - Μίντιλαντ (22:00, Cosmote Sport 3)
- Τσέλιε - ΑΕΚ (22:00, Cosmote Sport 4)
- Gazz Floor by Novibet (23:45, Gazzetta Youtube)
