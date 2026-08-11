Ο Τζέικομπ Νίστρουπ στάθηκε στη συνεισφορά του ιατρικού τιμ για την παρουσία Λιβάι Γκαρσία και Ντέσερς.

Ο Παναθηναϊκός νίκησε την ΤΣΣΚΑ 1948, προκρίθηκε στα playoffs του Conference League και αυτό έχει σημασία.

Ο Τζέικομπ Νίστρουπ μετά το ματς μίλησε για την επιλογή να παίξει με τριάδα στην άμυνα, αλλά ευχαρίστησε και το ιατρικό τιμ για τη δουλειά του πάνω στους Ντέσερς και Λιβάι Γκαρσία. Αναλυτικά όσα είπε ο Δανός τεχνικός του τριφυλλιού:

«Παίξαμε απέναντι σε έναν δύσκολο αντίπαλο, αλλά όπως είπα και στους παίκτες, είναι μία καινούργια κατάσταση, ήταν όλα καινούργια, παίξαμε για πρώτη φορά με πεντάδα στην άμυνα. Η νίκη αυτή οφείλεται στην νοοτροπία των παικτών και στην εξαιρετική δουλειά του ιατρικού επιτελείου, που έφερε πίσω γρήγορα τον Ντέσερς και φρόντισε να είναι έτοιμος ο Λιβάι Γκαρσία. Θα υπάρξουν νίκες, θα υπάρξουν ήττες, όμως το βασικό είναι να βελτιωνόμαστε με την επιστροφή και των άλλων παικτών.

Δεν ήταν θέμα αντιπάλου η επιλογή της πεντάδας στην άμυνα. Όταν είδα την ΤΣΣΚΑ στην Αθήνα και γνωρίζοντας τις απουσίες, κατάλαβα ότι έπρεπε να αλλάξω τη διάταξη. Είπα ότι θα ήταν καλύτερα να μη χρησιμοποιήσω τετράδα, θα ήταν ρίσκο. Το πιο σημαντικό είναι η πρόκριση. Η νίκη μας δεν ήταν όμορφη και... σέξι, αλλά προχωράμε και τώρα κοιτάμε τον επόμενο αντίπαλό μας, είτε τη Μπενφίκα είτε τη Χράντετς».