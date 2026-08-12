Λιβάι Γκαρσία: «Γνωρίζω την ιστορία του Παναθηναϊκού, ο κόσμος είναι καταπληκτικός»

Οι δηλώσεις του Λιβάι Γκαρσία στην κάμερα του ΣΚΑΪ μετά τη νίκη - πρόκριση του Παναθηναϊκού στην έδρα της ΤΣΣΚΑ 1948.

Ο Λιβάι Γκαρσία στο ντεμπούτο του με τον Παναθηναϊκό ήταν πρωταγωνιστής, καθώς από δική του ενέργεια και υπέροχο τελείωμα προήλθε το πρώτο γκολ της νέας ομάδας του στην έδρα της ΤΣΣΚΑ 1948.

Ο διεθνής επιθετικός από το Τρίνινταντ και Τομπάγκο μίλησε στο ΣΚΑΪ μετά το ματς και αναφέρθηκε τόσο στη ρεβάνς με τους Βούλγαρους, όσο και στις πρώτες του μέρες στους Πράσινους.

Οι δηλώσεις του Λιβάι Γκαρσία

«Δεν υπάρχουν εύκολα ματς. Ήρθαμε να κάνουμε τη βρώμικη δουλειά, αυτό θέλαμε και αυτό καταφέραμε με τη νίκη και την πρόκριση που πήραμε. Όλα είναι καλά οργανωμένα στην ομάδα, όλοι με υποδέχτηκαν πολύ ωραία, ο κόσμος είναι καταπληκτικός, με αγκάλιασε και γνωρίζω την ιστορία και το πρότζεκτ της ομάδας. Ξέρουμε ποια είναι η αποστολή μας και προχωράμε για να τη φέρουμε εις πέρας».