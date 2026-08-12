Νίστρουπ: «Ευγνώμων στον κόσμο του Παναθηναϊκού, αυτό είναι το μεγαλύτερο ρίσκο που πήρα απόψε»

Όσα είπε ο Τζέικομπ Νίστρουπ μετά την πρόκριση-θρίλερ του Παναθηναϊκού επί της ΤΣΣΚΑ 1948 στη Σόφια.

Ο Τζέικομπ Νίστρουπ εμφανίστηκε απόλυτα ικανοποιημένος από την προσπάθεια και την αυτοθυσία που επέδειξαν οι ποδοσφαιριστές του στον σημερινό αγώνα, στοιχεία που συνέβαλαν να έρθει η νίκη πρόκριση με 2-1, έτσι όπως πήγε το παιχνίδι, έστω και στην παράταση.

Ο Δανός τεχνικός εξήγησε πως υπήρχαν αρκετές δυσκολίες οι οποίες τον ανάγκασαν να αλλάξει τον σχηματισμό της ομάδας, με βασικότερη εκείνη των τριών από τα τέσσερα μπακ που έλειπαν. Η αλλαγή αυτή τον ανάγκασε να πάρει το μεγαλύτερο ρίσκο για απόψε που για κείνον ήταν το να κρατήσει τον Γιάγκουσιτς στον πάγκο, ένα παίκτη που είχε σκοράρει δύο σερί ματς.

Όταν ρωτήθηκε για το 11/11 που έχει στα προκριματικά ανέφερε πως δύο είναι τα κλειδιά για κείνον, η εμπειρία που έχει και το γεγονός πως παραμένει ήρεμος. Τέλος ευχαρίστησε τον κόσμο της ομάδας για την παρουσία του και τόνισε πως τώρα δεν μπορεί να του προσφέρει όμορφο ποδόσφαιρο και ότι η ουσία τώρα είναι οι προκρίσεις.

Οι δηλώσεις του Τζέικομπ Νίστρουπ

Για το τι κρατάει απόψε και τι θα ήθελε να αλλάξει:

«Πρώτα απ' όλα συμφωνώ ότι τώρα μετράνε οι προκρίσεις. Αυτό σας είπα κι εγώ από την πρώτη μέρα. Πρέπει να ξεκινήσουμε από ένα σημείο και να πάμε πιο ψηλά. Πρέπει να βρούμε τον τρόπο μας να κερδίζουμε αυτά τα ματς. Σπουδαία νίκη σήμερα. Τα προκριματικά είναι δύσκολα παιχνίδια. Υπήρχε πίεση. Ξέρατε πόσοι παίκτες μας έλειπαν. Τρεις φουλ μπακ έλειπαν. Έπρεπε να παίξουμε πρώτη φορά με πέντε στην άμυνα, που δεν είναι συνηθισμένο. Όμως τα πήγαν καλά με την αποστολή που τους έδωσα. Θέλουμε να δούμε καλύτερες εμφανίσεις, αλλά δεν είμαστε εκεί ακόμα. Τώρα πρέπει να κάνουμε τα βήματα για να ανεβούμε την ευρωπαϊκή... σκάλα».

Για το ότι τόλμησε να βάλει παίκτες που δεν είχαν ξαναπαίξει φέτος με την ομάδα:

«Το μεγαλύτερο ρίσκο που πήρα σήμερα είναι που δεν ξεκίνησα τον Γιάγκουσιτς, ο οποίος είχε σκοράρει δύο σερί ματς. Ήταν δύσκολο να το καταλάβει κανείς. Δεν διαλέξαμε να πάμε με πεντάδα στην άμυνα λόγω του αντιπάλου, αλλά λόγω των απουσιών μας στους πλάγιους αμυντικούς. Αν πηγαίναμε με τετράδα και τον Κάτρη δεξιά, αν τραυματιζόταν ένας παίκτης, τότε τα πράγματα θα ήταν δύσκολα. Για τον Ντέσερς, τον Τεττέη και τον Γκαρσία. Το να φέρουμε τον Ντέσερς πίσω νωρίτερα ήταν πολύ σημαντικό για μας. Βοήθησε πολύ το ιατρικό τιμ. Παίκτες-κλειδιά κι εκείνος και ο Γκαρσία. Ειδικά ο Λιβάι ήταν τρομερός στις προπονήσεις και το ματς και περιμένω πολλά από κείνον είτε ως φορ είτε ως εξτρέμ».

Για τις 11/11 προκρίσεις στα προκριματικά και το πιο σημαντικό στοιχείο για τις ομάδες για να έρχονται αυτές:

«Η εμπειρία και ότι μένω ήρεμος. Χθες με ρώτησαν αν θα είναι το τελευταίο μου παιχνίδι και απάντησα πως έχω πολλά παιχνίδια ακόμα. Η εμπειρία μου σ' αυτά τα ματς μου λέει ότι μπορεί να μην πετυχαίνεις με όμορφο τρόπο αυτή την περίοδο, όμως στο τέλος μετράει η ουσία. Υπήρχε ένα παιχνίδι με την Κοπεγχάγη που είχαμε κερδίσει με 5-0, αν δεν συμβεί αυτό, συνήθως τα ματς πάνε όπως σήμερα. Οι πιο δύσκολες κι οι λιγότερο σέξι εμφανίσεις είναι εκείνες των προκριματικών. Ξέρω ότι όλοι στοχεύουν ψηλά κι έτσι πρέπει και ότι θα υπάρξει κριτική αν την άλλη εβδομάδα δεν παίξουμε καλά. Η ομάδα θα γίνει όμορφη στη League Phase. Σέβομαι τη δουλειά σας και όσα γράφετε. Θα είναι δύσκολα την επόμενη εβδομάδα. Δεν με νοιάζει αν είναι η Μπεσίκτας η Χράντετς».

Για τον κόσμο του Παναθηναϊκού που ταξίδεψε εδώ:

«Πολύ. Και θέλω να πω για μένα, τους παίκτες και την ομάδα στους περίπου 2 χιλ. οπαδούς που άφησαν τις οικογένειές του και ήρθαν εδώ με όλους τους τρόπους πως είμαστε απόλυτα ευγνώμων. Δεν μπορώ να υποσχεθώ όμορφο ποδόσφαιρο τώρα, αλλά μπορώ να πω ότι όλοι στο Κορωπί αυτή τη στιγμή δουλεύουν για να μπει οι ομάδες στις ράγες για τα πολλά ματς που έρχονται μέσα στη σεζόν. Στη διαδικασία που περνάμε τώρα, θα τους χρειαστούμε. Ελπίζω να τους προσφέρουμε και την πρώτη εντός έδρας νίκη στην Αθήνα».