Η ώρα και το κανάλι μετάδοσης της εκτός έδρας μάχη της Ένωσης με τους Σλοβένους.

Τρείς μήνες σχεδόν μετά την τελευταία ευρωπαϊκή της βραδιά (18/12/25), η ΑΕΚ φοράει ξανά το... κοστούμι της και ετοιμάζεται για την πρώτη μάχη της φάσης των «16» του Conference League.

Η Ένωση φιλοξενείται στην έδρα της Τσέλιε, ομάδας που συνάντησε (και ηττήθηκε με 3-1) στη League Phase του θεσμού, θέλοντας να πάρει εκδίκηση και μαζί προβάδισμα πρόκρισης για τα προημιτελικά.

Το παιχνίδι έχει οριστεί για τις 22:00 και θα μεταδοθεί από το Cosmote Sport 4.