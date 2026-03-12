Τσέλιε - ΑΕΚ: Που θα δείτε το ματς για τους «16» του Conference League
Τρείς μήνες σχεδόν μετά την τελευταία ευρωπαϊκή της βραδιά (18/12/25), η ΑΕΚ φοράει ξανά το... κοστούμι της και ετοιμάζεται για την πρώτη μάχη της φάσης των «16» του Conference League.
Η Ένωση φιλοξενείται στην έδρα της Τσέλιε, ομάδας που συνάντησε (και ηττήθηκε με 3-1) στη League Phase του θεσμού, θέλοντας να πάρει εκδίκηση και μαζί προβάδισμα πρόκρισης για τα προημιτελικά.
Το παιχνίδι έχει οριστεί για τις 22:00 και θα μεταδοθεί από το Cosmote Sport 4.
