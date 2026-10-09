Ο Στέφανος Μακρής σχολίασε στο Gazz Floor by Novibet το πώς διαχειρίζεται ο κόουτς Ομπράντοβιτς το second unit του Παναθηναϊκού.

Ο Στέφανος Μακρής σχολίασε στο Gazz Floor by Novibet τη διαχείρηση που κάνει ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς στους παίκτες του στον Παναθηναϊκό, με αφορμή τη νέα νίκη τους στη Euroleague απέναντι στη Φενέρμπαχτσε.

Ο ίδιος εξήρε τον τρόπο που ο Ζοτς χρησιμοποιεί όσους βρίσκονται στον πάγκο του «τριφυλλιού», σημειώνοντας μάλιστα πως η προσέγγισή του θυμίζει εκείνη του Ντούσαν Ίβκοβιτς.

Ο «Ντούντα» ήθελε να παραμένει η ομάδα του λειτουργική ακόμα κι όταν οι βασικοί της παίκτες ήταν στον πάγκο, με τον Στέφανο Μακρή να υποστηρίζει πως το σκεπτικό αυτό για το second unit το έχει υιοθετήσει και ο Ομπράντοβιτς στον φετινό Παναθηναϊκό.