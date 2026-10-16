Γαλανόλευκο άλμα! Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός ενορχήστρωσαν μια σπουδαία βραδιά για το ελληνικό ποδόσφαιρο, το οποίο εκτοξεύτηκε πλέον στη 10η θέση της UEFA.

Κυνήγι τέλος! Πλέον, αρχίζει η αποστολή της υπεράσπισης. Μέχρι πρότινος η Ελλάδα κυνηγούσε την Τσεχία και την Πολωνία για την κατάληψη της 10ης θέσης στο ranking της UEFA, η οποία ωστόσο από απόψε της ανήκει.

Η μεγάλη νίκη του Ολυμπιακού στη Μασσαλία σε συνδυασμό με το τρίποντο του Παναθηναϊκού επί της Μπόρατς χάρισαν συνολικά 800 βαθμούς στη χώρα μας και την εκτόξευσαν στην πρώτη δεκάδα.

Ακόμα και χωρίς τη συνδρομή του ΟΦΗ - που πάλεψε γενναία στην έδρα της Ρεν - η Ελλάδα μάζεψε τους απαραίτητους βαθμούς για να αφήσει πίσω Πολωνία και Τσεχία, με την πρώτη να υστερεί πλέον κατά περίπου 300 πόντους και τη δεύτερη να ακολουθεί στη 12η θέση με περίπου 500 λιγότερους.

Στόχος πλέον είναι η παραμονή στην προνομιούχο 10η θέση του ευρωπαϊκού ranking, με τη γαλανόλευκη να μετράει τον ίδιο αριθμό εκπροσώπων με την Τσεχία και δυο περισσότερους από την Πολωνία.

Η βαθμολογία της UEFA

9. Τουρκία 51.075 (4/5)

10. Ελλάδα 45.812 (4/5)

11. Πολωνία 45.525 (2/5)

12. Τσεχία 45.325 (4/5)

13. Νορβηγία 39.812 (4/5)

Τι σημαίνει για την Ελλάδα η 10η θέση στο ranking της UEFA

Εφόσον η Ελλάδα καταφέρει να τερματίσει στη 10η θέση της βαθμολογίας της UEFA στο τέλος της σεζόν, τότε από την αγωνιστική περίοδο 2028/2029 τα ευρωπαϊκά εισιτήρια κατανέμονται διαφορετικά. Πιο ευνοημένος πάντως είναι ξεκάθαρα ο πρωταθλητής του 2028, ο οποίος θα εξασφαλίσει ένα απευθείας εισιτήριο για τη League Phase του Champions League.