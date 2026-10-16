Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε νικηφόρα στη League Phase του Conference League επικρατώντας με 2-1 της Μπόρατς Μπάνια Λούκα στο ΟΑΚΑ. Δείτε τη βαθμολογία και την επόμενη αγωνιστική.

Με το δεξί ξεκίνησε τις υποχρεώσεις του στη League Phase του Conference League ο Παναθηναϊκός καθώς οι πράσινοι επικράτησαν με 2-1 της Μπόρατς Μπάνια Λούκα στο ΟΑΚΑ.

Ο Ντέσερς με εκτέλεση πέναλτι άνοιξε το σκορ στο 10', ο Κάνγκουα έγραψε το 2-0 στο 70' για να έρθει ο Γιόγιτς δέκα λεπτά αργότερα μειώνοντας στο τελικό 2-1.

Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος την επόμενη αγωνιστική κάνει το μακρινό ταξίδι για να αντιμετωπίσει την Καϊράτ Αλμάτι στο Καζακστάν, βρίσκεται στην 11η θέση της βαθμολογίας μετά τα ματς της πρεμιέρας.

Η βαθμολογία

1. Μπράιτον 3 (4-0)

2. Κοπεγχάγη 3 (3-0)

3. Τράμπζονσπορ 3 (4-2)

4. Αταλάντα 3 (3-1)

5. Μιάλμπι 3 (2-0)

6. Σιντ Τρούιντεν 3 (2-0)

7. Φράιμπουργκ 3 (3-2)

8. Λουγκάνο 3 (3-2)

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9. Μονακό 3 (2-1)

10. Χάιντουκ 3 (2-1)

11. Παναθηναϊκός 3 (2-1)

12. Μπραν 3 (2-1)

13. Γάνδη 3 (1-0)

14. Τβέντε 3 (1-0)

15. Χετάφε 1 (1-1)

16. Μίντιλαντ 1 (1-1)

17. Νόρτζελαντ 1 (1-1)

18. Καϊράτ Αλμάτι 1 (1-1)

19. Χαρτς 1 (1-1)

20. Εγκνάτια 1 (1-1)

21. Ουνιβερσιτάτεα Κραϊόβα 1 (1-1)

22. Ρίγα 1 (1-1)

23. Γιάμπλονετς 0 (2-3)

24. Ερυθρός Αστέρας 0 (2-3)

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25. Άγιαξ 0 (1-2)

26. Μπόρατς 0 (1-2)

27. Λίνκολν Ρεντ Ιμπς 0 (1-2)

28. ΤΣΣΚΑ Σόφιας 0 (1-2)

29. Άαρχους 0 (0-1)

30. Τουν 0 (0-1)

31. Κουόπιο 0 (2-4)

32. Πάφος 0 (1-3)

33. Ίντερ Ντ' Εσκάλντες 0 (0-2)

34. Ιμπέρια 1999 0 (0-2)

35. Μπράγκα 0 (0-3)

36. Κάουνο Ζαλγκίρις 0 (0-4)

Τα αποτελέσματα της πρεμιέρας

Λουγκάνο – Ερυθρός Αστέρας 3-2

Χάιντουκ Σπλιτ – Άγιαξ 2-1

Γάνδη – Άαρχους 1-0

Εγκνάτια – Μίντιλαντ 1-1

Κουόπιο – Τραμπζονσπόρ 2-4

Μιάλμπι – Ίντερ Εσκάλντες 2-0

Παναθηναϊκός – Μπόρατς Μπάνια Λούκα 2-1

ΤΣΣΚΑ Σόφιας – Μονακό 1-2

Ρίγα – Καϊράτ Αλμάτι 1-1

Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα – Χετάφε 1-1

Αταλάντα – Πάφος 3-1

Μπράιτον – Κάουνο Ζαλγκίρις 4-0

Κοπεγχάγη – Μπράγκα 3-0

Τβέντε – Τουν 1-0

Χαρτς – Νόρντζελαντ 1-1

Φράιμπουργκ – Γιάμπλονετς 3-2

Μπραν – Λίνκολν Ρεντ Ιμπς 2-1

Σιντ Τρούιντεν – Ιμπέρια 1999 2-0

Το πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής

Πέμπτη 22/10

Καϊράτ Αλμάτι - Παναθηναϊκός 17:30

Γιάμπλονετς - Μπράιτον 19:45

Ερυθρός Αστέρας - Κοπεγχάγη 19:45

Ιμπέρια 1999 - Μιάλμπι 19:45

Ίντερ Εσκάλντες - Ουν. Κραϊόβα 19:45

Ζαλγκίρις - Μπραν 19:45

Νόρντζελαντ - ΤΣΣΚΑ Σόφιας 19:45

Πάφος - Ρίγα 19:45

Τραμπζονσπόρ - Χαρτς 19:45

Χετάφε - Λουγκάνο 19:45

Άαρχους - Εγνάτια 22:00

Άγιαξ - Αταλάντα 22:00

Λίνκολν Ρεντ Ιμπς - Τβέντε 22:00

Μίντιλαντ - Σιντ Τρούιντεν 22:00

Μονακό - Φράιμπουργκ 22:00

Μπόρατς Μπάνια Λούκα - Κουόπιο 22:00

Μπράγκα - Γάνδη 22:00

Τουν - Χάιντουκ Σπλιτ 22:00