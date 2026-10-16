Conference League: Η βαθμολογία, η θέση του Παναθηναϊκού και η επόμενη αγωνιστική
Με το δεξί ξεκίνησε τις υποχρεώσεις του στη League Phase του Conference League ο Παναθηναϊκός καθώς οι πράσινοι επικράτησαν με 2-1 της Μπόρατς Μπάνια Λούκα στο ΟΑΚΑ.
Ο Ντέσερς με εκτέλεση πέναλτι άνοιξε το σκορ στο 10', ο Κάνγκουα έγραψε το 2-0 στο 70' για να έρθει ο Γιόγιτς δέκα λεπτά αργότερα μειώνοντας στο τελικό 2-1.
Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος την επόμενη αγωνιστική κάνει το μακρινό ταξίδι για να αντιμετωπίσει την Καϊράτ Αλμάτι στο Καζακστάν, βρίσκεται στην 11η θέση της βαθμολογίας μετά τα ματς της πρεμιέρας.
Η βαθμολογία
1. Μπράιτον 3 (4-0)
2. Κοπεγχάγη 3 (3-0)
3. Τράμπζονσπορ 3 (4-2)
4. Αταλάντα 3 (3-1)
5. Μιάλμπι 3 (2-0)
6. Σιντ Τρούιντεν 3 (2-0)
7. Φράιμπουργκ 3 (3-2)
8. Λουγκάνο 3 (3-2)
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9. Μονακό 3 (2-1)
10. Χάιντουκ 3 (2-1)
11. Παναθηναϊκός 3 (2-1)
12. Μπραν 3 (2-1)
13. Γάνδη 3 (1-0)
14. Τβέντε 3 (1-0)
15. Χετάφε 1 (1-1)
16. Μίντιλαντ 1 (1-1)
17. Νόρτζελαντ 1 (1-1)
18. Καϊράτ Αλμάτι 1 (1-1)
19. Χαρτς 1 (1-1)
20. Εγκνάτια 1 (1-1)
21. Ουνιβερσιτάτεα Κραϊόβα 1 (1-1)
22. Ρίγα 1 (1-1)
23. Γιάμπλονετς 0 (2-3)
24. Ερυθρός Αστέρας 0 (2-3)
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25. Άγιαξ 0 (1-2)
26. Μπόρατς 0 (1-2)
27. Λίνκολν Ρεντ Ιμπς 0 (1-2)
28. ΤΣΣΚΑ Σόφιας 0 (1-2)
29. Άαρχους 0 (0-1)
30. Τουν 0 (0-1)
31. Κουόπιο 0 (2-4)
32. Πάφος 0 (1-3)
33. Ίντερ Ντ' Εσκάλντες 0 (0-2)
34. Ιμπέρια 1999 0 (0-2)
35. Μπράγκα 0 (0-3)
36. Κάουνο Ζαλγκίρις 0 (0-4)
Τα αποτελέσματα της πρεμιέρας
Λουγκάνο – Ερυθρός Αστέρας 3-2
Χάιντουκ Σπλιτ – Άγιαξ 2-1
Γάνδη – Άαρχους 1-0
Εγκνάτια – Μίντιλαντ 1-1
Κουόπιο – Τραμπζονσπόρ 2-4
Μιάλμπι – Ίντερ Εσκάλντες 2-0
Παναθηναϊκός – Μπόρατς Μπάνια Λούκα 2-1
ΤΣΣΚΑ Σόφιας – Μονακό 1-2
Ρίγα – Καϊράτ Αλμάτι 1-1
Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα – Χετάφε 1-1
Αταλάντα – Πάφος 3-1
Μπράιτον – Κάουνο Ζαλγκίρις 4-0
Κοπεγχάγη – Μπράγκα 3-0
Τβέντε – Τουν 1-0
Χαρτς – Νόρντζελαντ 1-1
Φράιμπουργκ – Γιάμπλονετς 3-2
Μπραν – Λίνκολν Ρεντ Ιμπς 2-1
Σιντ Τρούιντεν – Ιμπέρια 1999 2-0
Το πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής
Πέμπτη 22/10
Καϊράτ Αλμάτι - Παναθηναϊκός 17:30
Γιάμπλονετς - Μπράιτον 19:45
Ερυθρός Αστέρας - Κοπεγχάγη 19:45
Ιμπέρια 1999 - Μιάλμπι 19:45
Ίντερ Εσκάλντες - Ουν. Κραϊόβα 19:45
Ζαλγκίρις - Μπραν 19:45
Νόρντζελαντ - ΤΣΣΚΑ Σόφιας 19:45
Πάφος - Ρίγα 19:45
Τραμπζονσπόρ - Χαρτς 19:45
Χετάφε - Λουγκάνο 19:45
Άαρχους - Εγνάτια 22:00
Άγιαξ - Αταλάντα 22:00
Λίνκολν Ρεντ Ιμπς - Τβέντε 22:00
Μίντιλαντ - Σιντ Τρούιντεν 22:00
Μονακό - Φράιμπουργκ 22:00
Μπόρατς Μπάνια Λούκα - Κουόπιο 22:00
Μπράγκα - Γάνδη 22:00
Τουν - Χάιντουκ Σπλιτ 22:00
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