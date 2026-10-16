Η φετινή συγκομιδή της Ελλάδας στη βαθμολογία της UEFA είναι η όγδοη καλύτερη στην Ευρώπη, πάνω από χώρες του top-5.

Θετικά έκλεισε η εβδομάδα για την Ελλάδα όσον αφορά στη βαθμολογία της UEFA, καθώς οι νίκες Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού έφεραν 800 βαθμούς και ανέβασαν τη χώρα μας στη δέκατη θέση του πίνακα.

Παράλληλα, ο φετινός απολογισμός των 5.400 βαθμών είναι ο όγδοος κορυφαίος σε όλη την Ευρώπη, με την Αγγλία των εννέα εκπροσώπων να είναι πρώτη με 6.611 και Πορτογαλία, Νορβηγία, Γερμανία και Ισπανία να συμπληρώνουν την πεντάδα.

Έκτη είναι η Τουρκία και έβδομο το... Αζερμπαϊτζάν, το οποίο κουβαλά επιτυχώς μέχρι τώρα η Σαμπάχ, με την Ελλάδα να ακολουθεί πάνω από την Ιταλία και τη Γαλλία που ακόμα ψάχνονται! Υπενθυμίζεται πως στο τέλος της σεζόν, οι δύο πρώτες χώρες εξασφαλίζουν ένα ακόμη εισιτήριο για το επόμενο Champions League.