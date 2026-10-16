Βαθμολογία UEFA: Όγδοη φέτος η Ελλάδα – Πάνω από ποια μεγαθήρια βρίσκεται
Θετικά έκλεισε η εβδομάδα για την Ελλάδα όσον αφορά στη βαθμολογία της UEFA, καθώς οι νίκες Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού έφεραν 800 βαθμούς και ανέβασαν τη χώρα μας στη δέκατη θέση του πίνακα.
Παράλληλα, ο φετινός απολογισμός των 5.400 βαθμών είναι ο όγδοος κορυφαίος σε όλη την Ευρώπη, με την Αγγλία των εννέα εκπροσώπων να είναι πρώτη με 6.611 και Πορτογαλία, Νορβηγία, Γερμανία και Ισπανία να συμπληρώνουν την πεντάδα.
Έκτη είναι η Τουρκία και έβδομο το... Αζερμπαϊτζάν, το οποίο κουβαλά επιτυχώς μέχρι τώρα η Σαμπάχ, με την Ελλάδα να ακολουθεί πάνω από την Ιταλία και τη Γαλλία που ακόμα ψάχνονται! Υπενθυμίζεται πως στο τέλος της σεζόν, οι δύο πρώτες χώρες εξασφαλίζουν ένα ακόμη εισιτήριο για το επόμενο Champions League.
🚨 Race for an extra Champions League spot. 1⃣ 🏴 England - 6.611 pts 2⃣ 🇵🇹 Portugal - 6.300 pts 3⃣ 🇳🇴 Norway - 6.200 pts 4⃣ 🇩🇪 Germany - 6.142 pts 5⃣ 🇪🇸 Spain - 6.125 pts 6⃣ 🇹🇷 Türkiye - 5.900 pts 7⃣ 🇦🇿 Azerbaijan - 5.625 pts 8⃣ 🇬🇷 Greece - 5.400 pts 9⃣ 🇮🇹 Italy - 5.214 🔟 🇫🇷 France - 5.214— Football Rankings (@FootRankings) October 15, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.