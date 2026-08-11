Η αποστολή του Κυπελλούχου ΟΦΗ για τον τελικό του Super Cup με την πρωταθλήτρια ΑΕΚ. Μέσα ο νεοφερμένος Ντίκμαν, εκτός ο Μπόρχα.

Ο ΟΦΗ ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για το πρώτο επίσημο ματς της σεζόν, το Super Cup με την πρωταθλήτρια ΑΕΚ στο Παγκρήτιο Στάδιο (12/8, 20:00 - ΣΚΑΪ). Ο Χρήστος Κόντης ανακοίνωσε την 23αδα του για το ματς με τον Δικέφαλο.

Στην αποστολή των Κυπελλούχων συμπεριλήφθηκε ο νεοπαοκτηθένας Λορέντζο Ντίκμαν, έχοντας κάνει δύο προπονήσεις με τη νέα του ομάδα. Από την άλλη εκτός έμεινε ο Μπόρχα Γκονθάλεθ, ο οποίος ακολούθησε μέρος του προγράμματος, ενώ δεν συμπεριλήφθηκαν οι Καλαφάτης, Μαρινάκης, Λαγουδάκης, Χνάρης και Κουτσουπιάς.

Η προπόνηση, η οποία έγινε στο Βαρδινογιάννειο αθλητικό κέντρο, περιλάμβανε ασκήσεις ταχύτητας και στατικές φάσεις. Θυμίζουμε πως το παρών στο ΒΑΚ έδωσαν ο διοικητικός ηγέτης του κλαμπ Μιχάλης Μπούσης και ο αντιπρόδερος της ΠΑΕ, Δημήτρης Μπούσης.

Η αποστολή του ΟΦΗ

Χριστογεώργος, Λίλο, Κατσίκας, Νικολάου, Κρίζμανιτς, Σιέλης, Κωστούλας, Πούγγουρας, Ντίκμαν, Αποστολάκης, Αθανασίου, Καινουργιάκης, Καραχάλιος, Μπουχαλάκης, Ανδρούτσος, Κανελλόπουλος, Φούντας, Ρομάνο, Νους, Αϊτόρ, Σιτμαλίδης, Ισέκα, Θεοδοσουλάκης.