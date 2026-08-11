Δείτε όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τη Λέφσκι Σόφιας, που θα βρει απέναντί της η ΑΕΚ στα playoffs του Champions League.

Το εμπόδιο της ΑΕΚ για την είσοδο στη league phase του Champions League, προέρχεται από τη Βουλγαρία. Η Λέφσκι Σόφιας απέδειξε πως το πρώτο της πρωτάθλημα μετά από 17 χρόνια δεν ήρθε τυχαία πριν από μερικούς μήνες, με τους Βούλγαρους να κάνουν το 3/3 στα προκριματικά αποκλείοντας και την Καϊράτ Αλμάτι.



Έχοντας εξασφαλισμένο μίνιμουμ το Europa League, οι Μπλε θα βρεθούν αντιμέτωποι με την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς, με το Gazzetta να καταγράφει όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τη Λέφσκι.

Το προφίλ της Λέφσκι Σόφιας

Η περσινή πορεία: Ιστορική χρονιά ήταν η περασμένη για τη Λέφσκι Σόφιας. Οι Βούλγαροι κατέκτησαν το 27ο πρωτάθλημα της ιστορίας τους και πρώτο μετά από 17 χρόνια, βάζοντας τέλος στο σερί των 14 τίτλων της Λουντογκόρετς! Μάλιστα, η διαφορά της Λέφσκι από τους Αετούς και την ΤΣΣΚΑ ήταν 14 βαθμοί.



Ο προπονητής: Ο κόουτς που οδήγησε την ομάδα της Σόφιας σε αυτή την ιστορική επιτυχία είναι ο Χούλιο Βελάθκεθ. Πρόκειται για 44χρονο Ισπανό, ο οποίος στη Βουλγαρία σήκωσε το πρώτο πρωτάθλημα της καριέρας του. Είναι πρώτος προπονητής από το 2006 και, μεταξύ άλλων, έχει εργαστεί σε Βιγιαρεάλ, Μπέτις, Μπελενένσες, Αλκορκόν, Ουντινέζε, Σετούμπαλ, Μαρίτιμο, Αλαβές, Φορτούνα Σιτάρντ και Σαραγόσα.



Το αστέρι της ομάδας: Ο Ραντισλάβ Κιρίλοφ αποτελεί τον πιο επικίνδυνο παίκτη της Λέφσκι. Ο 33χρονος Βούλγαρος εξτρέμ αποκτήθηκε το καλοκαίρι του 2025 και αναβάθμισε τη γραμμή κρούσης των μετέπειτα πρωταθλητών. Αυτή την περίοδο είναι τραυματίας και βρίσκεται σε περίοδο αποθεραπείας. Από κοντά είναι και ο Βραζιλιάνος αριστερός μπακ Μαϊκόν.



Μεταγραφές και πωλήσεις: Η Λέφσκι κινήθηκε ιδιαίτερα δραστήρια στο φετινό μεταγραφικό παζάρι. Στις σημαντικότερες προσθήκες ξεχωρίζουν ο Ισπανός αριστερός μπακ Άλεξ Σεντέγιες, ο Βραζιλιάνος εξτρέμ Ρεϊνάλντο, οι μέσοι Μεχντί Μουμπάρικ & Σερτζίνιο και ο εξτρέμ Νταβίντ Κούσο, ενώ αποκτήθηκε και ο νεαρός Άντριαν Ράιτσεφ με τη μορφή δανεισμού. Στο κομμάτι των αποχωρήσεων, η σημαντικότερη πώληση ήταν εκείνη του Πρεσλάβ Μπάτσεφ στην Άρντα Κάρτζαλι, ενώ αρκετοί ποδοσφαιριστές αποδεσμεύτηκαν ή ολοκλήρωσαν τη συνεργασία τους με τον σύλλογο, στο πλαίσιο της ανανέωσης του ρόστερ.



Τι έχει κάνει φέτος: Ήδη δέκα ματς έχει δώσει την τρέχουσα χρονική στιγμή η πρωταθλήτρια Βουλγαρίας, που έχει να επιδείξει 8-2-0 σε προκριματικά Champions League και εγχώριο πρωτάθλημα. Στην Ευρώπη απέκλεισε την Μπόρατς Μπάνια Λούκα (4-0, 1-1) στον 1ο προκριματικό γύρο και ακολούθησε η πρόκριση επί της Ουνιβερσιτάτεα Κραϊόβα (1-0, 2-2), πριν ξεπεράσει το εμπόδιο της Καϊράτ Αλμάτι (1-0, 1-0). Εντός συνόρων, έχει τέσσερις νίκες σε ισάριθμα ματς, με αποτέλεσμα να μοιράζεται την κορυφή της βαθμολογίας μαζί με τη Λουντογκόρετς.