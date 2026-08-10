ΑΕΚ: Η πρώτη εμφάνιση των πρωταθλητών για τη σεζόν 2026-27
Όπως αναμενόταν, η AEK παρουσίασε την πρώτη της εμφάνιση για την αγωνιστική περίοδο 2026-27. Για ακόμα μια χρονιά η φανέλα των εντός έδρας αναμετρήσεων των Πρωταθλητών θα είναι με ρίγες στα παραδοσιακά χρώματα του κλαμπ.
H νέα εμφάνιση έχει τέσσερις μαύρες ρίγες και τρεις σε χρυσαφένια απόχρωση. Οι φανέλες είναι άμεσα διαθέσιμες τόσο στο Allwyn Arena ΑΕΚ Store όσο και στο shop.aekfc.gr. Η τιμή της είναι στα 80 ευρώ.
Η νέα εμφάνιση του Δικεφάλου θα «ντεμπουτάρει» στο Super Cup με τον Κυπελλούχο ΟΦΗ, στις 12 Αυγούστου, στο Παγκρήτιο Στάδιο, το οποίο είναι και το πρώτο επίσημο ματς της σεζόν.
Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να παρουσιαστούν η δεύτερη και η τρίτη εμφάνιση της Ένωσης.
Η πρώτη εμφάνιση της ΑΕΚ για τη σεζόν 2026-27
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