Blue Boys: Οι δεσμοί της Λέφσκι με τη Ντιναμό Ζάγκρεμπ πριν από την ΑΕΚ

Η Λέφσκι απέναντι στην ΑΕΚ, σε ένα ζευγάρι που αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα λόγω των δεσμών των οργανωμένων της με τους Bad Blue Boys.

Η Λέφσκι Σόφιας ξεπέρασε το εμπόδιο της Καϊράτ με δυο νίκες και θα αντιμετωπίσει την ΑΕΚ στα Playoffs για την είσοδο στη League Phase του Champions League. Ένα ζευγάρι με ενδιαφέρον και εκτός αγωνιστικού χώρου, λόγω των δεσμών των οργανωμένων οπαδών της βουλγαρικής ομάδας με τους Bad Blue Boys (BBB) της Ντιναμό Ζάγκρεμπ. Οι δύο οπαδικές βάσεις διατηρούν εδώ και χρόνια στενή σχέση, γνωστή ως «Blue Brothers», στο πλαίσιο ενός ευρύτερου δικτύου συμμαχιών που έχει διαμορφωθεί στα Βαλκάνια και συχνά ξεπερνά τα όρια του ποδοσφαίρου.

Η σχέση αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία ενόψει των αναμετρήσεων με την ΑΕΚ, δεδομένης της δολοφονίας του Μιχάλη Κατσούρη στη Νέα Φιλαδέλφεια, τον Αύγουστο του 2023, μετά τα σοβαρά επεισόδια με την έλευση Κροατών χούλιγκαν στην Αθήνα. Στο πλαίσιο της υπόθεσης συνελήφθησαν μέλη των Bad Blue Boys, με την τραγωδία να αφήνει βαθύ αποτύπωμα στην οικογένεια της Ένωσης και την ελληνική κοινωνία.

Οι δεσμοί Λέφσκι και BBB έχουν αποκτήσει κατά καιρούς και πολιτική διάσταση, με τους οργανωμένους της βουλγαρικής ομάδας να έχουν εκφράσει δημόσια τη στήριξή τους προς τους Κροάτες μετά τις συλλήψεις στην Αθήνα. Πρόκειται για ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα της λεγόμενης «οπαδικής διπλωματίας», όπου οι συμμαχίες διαμορφώνονται μέσα από κοινές πολιτικές αναφορές, ιστορικούς δεσμούς, ταυτότητες και αντιπαλότητες.

Η Λέφσκι διαθέτει μία από τις πιο δραστήριες οπαδικές βάσεις στα Βαλκάνια, με ισχυρή παρουσία ακόμη και στα πιο απαιτητικά εκτός έδρας ταξίδια. Στο Τουρκιστάν του Καζακστάν, σε μια περιοχή με ξηρό και ερημικό κλίμα και θερμοκρασίες που μπορούν να ξεπεράσουν τους 35°C, περίπου 400 οπαδοί ακολούθησαν την ομάδα τους. Αντίστοιχα, αρκετές εκατοντάδες ταξίδεψαν στη Βοσνία για το ματς με την Μπόρατς Μπάνια Λούκα, ενώ περίπου 500 έδωσαν το «παρών» παρά την τιμωρία στο παιχνίδι με την Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα.

Υπό αυτό το πρίσμα, το ζευγάρι της Λέφσκι με την ΑΕΚ αποκτά μία επιπλέον διάσταση. Πέρα από την αγωνιστική πρόκριση, στο επίκεντρο θα βρεθούν και οι οπαδικές σχέσεις των δύο πλευρών, με την UEFA και τους δύο συλλόγους να καλούνται να διαχειριστούν με ιδιαίτερη προσοχή το συγκεκριμένο ζευγάρι, προκειμένου να περιοριστεί ο κίνδυνος επεισοδίων.