Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός καλωσόρισε τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς, χρησιμοποιώντας μια ατάκα του που άφησε ιστορία.

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός έδωσε επίσημη μορφή στην επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, ο οποίος θα καθίσει στον πάγκο των Πρασίνων για τα επόμενα τρία χρόνια.

Με τη σειρά της, η ΠΑΕ έστειλε το δικό της μήνυμα για τη μεγάλη επιστροφή του Ζοτς, χαρακτηρίζοντάς τον ως κομμάτι της ιστορίας του συλλόγου. Παράλληλα, στη σχετική του ανακοίνωση, το «τριφύλλι» χρησιμοποίησε μια από τις πιο χαρακτηριστικές ατάκες του Σέρβου θρύλου, την οποία είχε πει κατά τη διάρκεια της πρώτης του θητείας στον Παναθηναϊκό.

Ο ίδιος είχε πει «Hey, you play in Panathinaikos, you are starting for Panathinaikos. Can you imagine?» στη διάρκεια μιας συνέντευξης Τύπου το 2009, όταν η ομάδα του είχε κερδίσει την Πρόκομ με 30 πόντους στο ΟΑΚΑ.

Η ανάρτηση του Παναθηναϊκού

«"Hey, you play in Panathinaikos, you are starting for Panathinaikos. Can you imagine?, Can you imagine?"

Ο Παναθηναϊκός είναι Ένας

Μια ιδέα που περνά από γενιά σε γενιά και εμπνέει κάθε τμήμα του Συλλόγου μας.

Καλώς ήρθες σπίτι σου Ζέλικο»