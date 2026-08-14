Football Meets Data: 5 ελληνικές ομάδες στην Ευρώπη, οι 3 στο Conference

Γιάννης Πολιάς
Football Meets Data: 5 ελληνικές ομάδες στην Ευρώπη, οι 3 στο Conference
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Το Football Meets Data προβλέπει ευρωπαϊκό 5/5, με τέσσερις από τους εκπροσώπους μας να παίζουν σε Europa και Conference League.

Τα καλοκαιρινά προκριματικά δεν έχουν εξελιχτεί ακριβώς όπως θα θέλαμε για τις ελληνικές ομάδες, ωστόσο ακόμα κι έτσι, οι αριθμοί προβλέπουν πως η Ελλάδα θα έχει πέντε εκπροσώπους στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις φέτος.

Το Football Meets Data στέλνει την ΑΕΚ στη league phase του Champions League, με τον Ολυμπιακό να είναι ήδη σε εκείνη του Europa. Από εκεί και πέρα, οι προβλέψεις κάνουν λόγο για αποκλεισμό του ΟΦΗ από την ΤΣΣΚΑ Σόφιας και... μεταφορά του στη league phase του Conference League, εκεί όπου ο αλγόριθμος περιμένει και Παναθηναϊκό-ΠΑΟΚ, μετά από προκρίσεις εις βάρος των Χράντετς Κράλοβε και Μπραν.

Εν ολίγοις, οι αριθμοί μας προετοιμάζουν για Πέμπτες... τρέλα, με τέσσερις ομάδες να αγωνίζονται τη μέρα εκείνη, μετά την ΑΕΚ που θα παίζει Τρίτη ή Τετάρτη.

@Photo credits: Associated Press
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    CHAMPIONS LEAGUE Τελευταία Νέα