Το Football Meets Data προβλέπει ευρωπαϊκό 5/5, με τέσσερις από τους εκπροσώπους μας να παίζουν σε Europa και Conference League.

Τα καλοκαιρινά προκριματικά δεν έχουν εξελιχτεί ακριβώς όπως θα θέλαμε για τις ελληνικές ομάδες, ωστόσο ακόμα κι έτσι, οι αριθμοί προβλέπουν πως η Ελλάδα θα έχει πέντε εκπροσώπους στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις φέτος.

Το Football Meets Data στέλνει την ΑΕΚ στη league phase του Champions League, με τον Ολυμπιακό να είναι ήδη σε εκείνη του Europa. Από εκεί και πέρα, οι προβλέψεις κάνουν λόγο για αποκλεισμό του ΟΦΗ από την ΤΣΣΚΑ Σόφιας και... μεταφορά του στη league phase του Conference League, εκεί όπου ο αλγόριθμος περιμένει και Παναθηναϊκό-ΠΑΟΚ, μετά από προκρίσεις εις βάρος των Χράντετς Κράλοβε και Μπραν.

Εν ολίγοις, οι αριθμοί μας προετοιμάζουν για Πέμπτες... τρέλα, με τέσσερις ομάδες να αγωνίζονται τη μέρα εκείνη, μετά την ΑΕΚ που θα παίζει Τρίτη ή Τετάρτη.

Betting odds have moved since our last update, affecting our model percentages, so now:



🇦🇿 Sabah are slightly favored to enter 🔵 UCL! pic.twitter.com/t7uxMcXbGT — Football Meets Data (@fmeetsdata) August 14, 2026

Projected 🟠 UEL league stage seedings, as of 14 Aug.



Matchups that may switch the favorite in the coming days as the betting odds settle:



🇭🇺 Ferencvaros v Trabzonspor 🇹🇷

🇨🇾 Omonia v STVV 🇧🇪

🇷🇸 Crvena zvezda v Viktoria Plzen 🇨🇿



👉 Full analysis of probabilities and scenarios… pic.twitter.com/htCMTlV17A — Football Meets Data (@fmeetsdata) August 14, 2026