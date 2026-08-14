Football Meets Data: 5 ελληνικές ομάδες στην Ευρώπη, οι 3 στο Conference
Τα καλοκαιρινά προκριματικά δεν έχουν εξελιχτεί ακριβώς όπως θα θέλαμε για τις ελληνικές ομάδες, ωστόσο ακόμα κι έτσι, οι αριθμοί προβλέπουν πως η Ελλάδα θα έχει πέντε εκπροσώπους στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις φέτος.
Το Football Meets Data στέλνει την ΑΕΚ στη league phase του Champions League, με τον Ολυμπιακό να είναι ήδη σε εκείνη του Europa. Από εκεί και πέρα, οι προβλέψεις κάνουν λόγο για αποκλεισμό του ΟΦΗ από την ΤΣΣΚΑ Σόφιας και... μεταφορά του στη league phase του Conference League, εκεί όπου ο αλγόριθμος περιμένει και Παναθηναϊκό-ΠΑΟΚ, μετά από προκρίσεις εις βάρος των Χράντετς Κράλοβε και Μπραν.
Εν ολίγοις, οι αριθμοί μας προετοιμάζουν για Πέμπτες... τρέλα, με τέσσερις ομάδες να αγωνίζονται τη μέρα εκείνη, μετά την ΑΕΚ που θα παίζει Τρίτη ή Τετάρτη.
Betting odds have moved since our last update, affecting our model percentages, so now:— Football Meets Data (@fmeetsdata) August 14, 2026
🇦🇿 Sabah are slightly favored to enter 🔵 UCL! pic.twitter.com/t7uxMcXbGT
Projected 🟠 UEL league stage seedings, as of 14 Aug.— Football Meets Data (@fmeetsdata) August 14, 2026
Matchups that may switch the favorite in the coming days as the betting odds settle:
🇭🇺 Ferencvaros v Trabzonspor 🇹🇷
🇨🇾 Omonia v STVV 🇧🇪
🇷🇸 Crvena zvezda v Viktoria Plzen 🇨🇿
👉 Full analysis of probabilities and scenarios… pic.twitter.com/htCMTlV17A
Projected 🟢 UECL league stage seedings, as of 14 Aug.— Football Meets Data (@fmeetsdata) August 14, 2026
Most recent betting odds flipped the 🇨🇭 St Gallen v 🇩🇰 FCN tie to the Swiss side.
🇭🇷 Hajduk v 🇵🇱 Rakow is near 50-50, that tie could be flipping back and forth in the coming days.
👉 Full analysis of probabilities and… pic.twitter.com/NPsk3maPtd
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