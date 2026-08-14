Η νίκη της Λεχ Πόζναν στα Νησιά Φερόε έφερε ανακατατάξεις στη βαθμολογία της UEFA, με την Πολωνία να προσπερνάει την Τσεχία στην κούρσα για τη 10η θέση και να ανοίγει την ψαλίδα με την Ελλάδα.

Η Πολωνία απέκτησε ισχνό προβάδισμα στην κούρσα για την κατάληψη της 10ης θέσης στη βαθμολογία της UEFA. Το εξ αναβολής ματς στα Νησιά Φερόε ανάμεσα στην Κλάκσβικ και την Λεχ Πόζναν έφερε αλλαγές στην κατάταξη, μιας και η νίκη - πρόκριση των φιλοξενούμενων με 5-0 ανέβασε την Πολωνία στην 10η θέση κι έριξε την Τσεχία στην 11η!

Η μεταξύ τους διαφορά βέβαια ακόμα θεωρείται αμελητέα (μόλις 100 βαθμοί), όμως αμφότερες έχουν καταφέρει να δημιουργήσουν ένα αρκετό μεγάλο χάσμα με την Ελλάδα. Η χώρα μας άλλωστε δεν έχει ξεκινήσει δυναμικά στη φετινή σεζόν στην Ευρώπη, με την ήττα του ΠΑΟΚ από την Άντερλεχτ να αποτελεί το τελευταίο χρονικά εμπόδιο που έχουμε βρει στο δρόμο μας.

Πλέον η Ελλάδα απέχει 2.813 μακριά από την Πολωνία και τη 10η θέση στη βαθμολογία της UEFA, η οποία χαρίζει στον πρωταθλητή ένα απευθείας εισιτήριο για την League Phase του Champions League.

Βαθμολογία UEFA

10.Πολωνία 44.325 (4/5)

11. Τσεχία 44.225 (5/5)

12. Ελλάδα 41.512 (5/5)

13. Δανία 36.981 (4/4)