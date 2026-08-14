Ο Παναθηναϊκός κατέθεσε τη λίστα στην UEFA για τα παιχνίδια με τη Χράντετς Κράλοβε, με τον Ντάβιντε Καλάμπρια να μπαίνει και τον τραυματία Παύλο Παντελίδη να μένει εκτός.

Ο Παναθηναϊκός ετοιμάζεται για τα δύο παιχνίδια με τη Χράντετς Κράλοβε στα play offs του Conference League στις 20 και 27 Αυγούστου που θα κρίνουν την είσοδό του στη League Phase της διοργάνωσης.

Οι πράσινοι κατέθεσαν σήμερα τη λίστα στην UEFA για τις δυο αναμετρήσεις με την τσεχική ομάδα. Εκτός βρίσκεται ο τραυματίας Παύλος Παντελίδης, ενώ ο Ντάβιντε Καλάμπρια προστέθηκε σε αυτήν.

Ο Παναθηναϊκός έχει δικαίωμα για μέχρι δύο αλλαγές παραμονές της πρώτης αναμέτρησης με τη Χράντετς Κράλοβε.

Η ενημέρωση του Παναθηναϊκού:

Τη λίστα με τους ποδοσφαιριστές που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις αναμετρήσεις με τη Χράντετς Κράλοβε για τα playoffs του UEFA Conference League δήλωσε στην UEFA ο Παναθηναϊκός.

Η Λίστα Α του Τριφυλλιού αποτελείται από τους: Πένια, Κότσαρη, Τσάβες, Καλάμπρια, Κάτρη, Τσιριβέγια, Τουμπά, Ντε Φράι, Τετέι, Γιάγκουσιτς, Ντέσερς, Αντίνο, Ζαρουρί, Τσέριν, Κοντούρη, Τσάπρα, Ταμπόρδα, Καμαρά, Πελίστρι, Κυριόπουλο, Φαν Ντρόνγκελεν, Ραστόντερ, Κυριακόπουλο και Γκαρσία

Η Λίστα Β των Πράσινων αποτελείται από τους: Μπινιάρη, Λάβδα και Γείτονα.