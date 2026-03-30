Παρελθόν από τη Φενέρμπαχτσε αποτελεί ο Σκότι Γουίλμπεκιν, καθώς ο τουρκικός σύλλογος ανακοίνωσε την κοινή λύση συνεργασίας των δύο πλευρών.

Ο Αμερικανός γκαρντ είχε υποστεί ρήξη πρόσθιου χιαστού την περσινή σεζόν και επέστρεψε στην αγωνιστική δράση τον Οκτώβρη του 2025. Ωστόσο τα πράγματα δεν πήγαν έτσι όπως τα υπολόγιζε ο ίδιος και τον Νοέμβρη ξανά τραυματίστηκε.

Συγκεκριμένα υπέστη οίδημα στο ίδιο γόνατο και χρειάστηκε να παραμείνει εκτός για ακόμα τρεις μήνες. Μετά από αυτή την περιπέτεια ο Γουίλμπεκιν δεν μπόρεσε να ενισχύσει τη Φενέρμπαχτσε έτσι όπως ήθελε ο ίδιος αλλά και η ομάδα και οι δύο πλευρές αποφάσισαν την κοινή λύση του συμβολαίου του.

Την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο έπαιξε σε μόλις έξι παιχνίδια, έχοντας μ.ο 7.7 πόντους και 1.3 ασίστ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Φενέρμπαχτσε:

«Σε ευχαριστώ για όλα, Σκότι Γουίλμπεκιν!

Η ανδρική ομάδα μπάσκετ της Φενερμπαχτσέ συμφώνησε από κοινού να αποχωρήσει από τον Σκότι Γουίλμπεκιν, ο οποίος εντάχθηκε στην ομάδα μας τη σεζόν 2022-23 και συνέβαλε σε πολλές επιτυχίες κατά τη διάρκεια των τεσσάρων σεζόν του με τη ριγέ φανέλα μας.

Ευχαριστούμε τον Σκότι Γουίλμπεκιν για τη συνεισφορά του στην ομάδα μας και του ευχόμαστε επιτυχία στην επόμενη φάση της καριέρας του».