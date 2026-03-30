Φενέρμπαχτσε: Τέλος ο Γουίλμπεκιν!
Παρελθόν από τη Φενέρμπαχτσε αποτελεί ο Σκότι Γουίλμπεκιν, καθώς ο τουρκικός σύλλογος ανακοίνωσε την κοινή λύση συνεργασίας των δύο πλευρών.
Ο Αμερικανός γκαρντ είχε υποστεί ρήξη πρόσθιου χιαστού την περσινή σεζόν και επέστρεψε στην αγωνιστική δράση τον Οκτώβρη του 2025. Ωστόσο τα πράγματα δεν πήγαν έτσι όπως τα υπολόγιζε ο ίδιος και τον Νοέμβρη ξανά τραυματίστηκε.
Συγκεκριμένα υπέστη οίδημα στο ίδιο γόνατο και χρειάστηκε να παραμείνει εκτός για ακόμα τρεις μήνες. Μετά από αυτή την περιπέτεια ο Γουίλμπεκιν δεν μπόρεσε να ενισχύσει τη Φενέρμπαχτσε έτσι όπως ήθελε ο ίδιος αλλά και η ομάδα και οι δύο πλευρές αποφάσισαν την κοινή λύση του συμβολαίου του.
Την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο έπαιξε σε μόλις έξι παιχνίδια, έχοντας μ.ο 7.7 πόντους και 1.3 ασίστ.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της Φενέρμπαχτσε:
«Σε ευχαριστώ για όλα, Σκότι Γουίλμπεκιν!
Η ανδρική ομάδα μπάσκετ της Φενερμπαχτσέ συμφώνησε από κοινού να αποχωρήσει από τον Σκότι Γουίλμπεκιν, ο οποίος εντάχθηκε στην ομάδα μας τη σεζόν 2022-23 και συνέβαλε σε πολλές επιτυχίες κατά τη διάρκεια των τεσσάρων σεζόν του με τη ριγέ φανέλα μας.
Ευχαριστούμε τον Σκότι Γουίλμπεκιν για τη συνεισφορά του στην ομάδα μας και του ευχόμαστε επιτυχία στην επόμενη φάση της καριέρας του».
Her şey için teşekkürler Scottie Wilbekin!— Fenerbahçe Beko (@FBBasketbol) March 30, 2026
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız, 2022-23 sezonunda kadromuza katılan ve Çubuklu formamızla mücadele ettiği dört sezonda elde edilen birçok başarıda pay sahibi olan oyuncumuz Scottie Wilbekin ile karşılıklı anlaşarak yollarını… pic.twitter.com/Cgd8OsIAQi
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.