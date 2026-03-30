Δύο ώρες πριν από το τζάμπολ του ντέρμπι έφτασε η αποστολή του Παναθηναϊκού στο Telekom Center Athens.

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Ολυμπιακό για την 23η αγωνιστική της Stoiximan GBL, σ' ένα ντέρμπι το οποίο δεν έχει κανένα βαθμολογικό ενδιαφέρον από τη στιγμή που έχει κριθεί εδώ και πολύ καιρό η 1η θέση στην κανονική περίοδο.

Λίγο μετά την άφιξη του Ολυμπιακού στο Telekom Center Athens σειρά πήρε και αυτή του Παναθηναϊκού, με τον Ματίας Λεσόρ ωστόσο να φτάνει (όπως το συνηθίζει άλλωστε) μόνος του με το πολυτελέστατο αυτοκίνητό του.

Να σημειωθεί ότι οι πράσινοι θα παρουσιαστούν ελλιπέστατοι καθώς δεν υπολογίζονται οι Τζέριαν Γκραντ, Νίκος Ρογκαβόπουλος, Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, Αλέξανδρος Σαμοντούροβ και Μάριους Γκριγκόνις.

