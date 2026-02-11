Η τουρκική ομοσπονδία μπάσκετ εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία καταδικάζει το πανό που αναρτήθηκε στο κλειστό «Μάκης Λιούγκας» στο περιθώριο του αγώνα Πανιώνιος-Μπεσίκτας.

Στο κλειστό της Γλυφάδας ο Πανιώνιος αποχαιρέτησε το Eurocup με βαριά ήττα από την Μπεσίκτας ωστόσο το παιχνίδι πέρασε σε δεύτερη μοίρα.

Την παράσταση έκλεψε ένα πανό που είχε αναρτηθεί στην εξέδρα με την διοίκηση της τουρκικής ομάδας να καταδικάζει το γεγονός με χαρακτηριστική ανακοίνωση.

Μία μέρα αργότερα τη σκυτάλη πήρε και η τουρκική ομοσπονδία μπάσκετ η οποία με τη σειρά της ανέφερε μεταξύ άλλων ότι «τέτοιες ενέργειες, που αντίκεινται ξεκάθαρα στις οικουμενικές αξίες του αθλητισμού, στο πνεύμα του fair play και στο κλίμα σεβασμού που οφείλουν να διέπουν τις διεθνείς διοργανώσεις, δεν στρέφονται μόνο κατά των συλλόγων μας, αλλά πλήττουν τον τουρκικό αθλητισμό, το κύρος της χώρας μας και τις κοινές ανθρώπινες αξίες.»

Η ανακοίνωση της τουρκικής ομοσπονδίας μπάσκετ:

«Η Τουρκική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης καταδικάζει με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο το προκλητικό πανό που αναρτήθηκε στις εξέδρες κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης της ανδρικής ομάδας μπάσκετ της Beşiktaş GAİN με τον Πανιώνιο Αθηνών στην Ελλάδα, στο πλαίσιο της διοργάνωσης BKT EuroCup, και το οποίο στοχοποιούσε το τουρκικό έθνος, καθώς και τις εθνικές και πνευματικές αξίες της χώρας μας.

Τέτοιες ενέργειες, που αντίκεινται ξεκάθαρα στις οικουμενικές αξίες του αθλητισμού, στο πνεύμα του fair play και στο κλίμα σεβασμού που οφείλουν να διέπουν τις διεθνείς διοργανώσεις, δεν στρέφονται μόνο κατά των συλλόγων μας, αλλά πλήττουν τον τουρκικό αθλητισμό, το κύρος της χώρας μας και τις κοινές ανθρώπινες αξίες. Καμία αθλητική διοργάνωση δεν μπορεί να αποτελεί έδαφος για ρητορική μίσους, διακρίσεις ή προσβολές κατά εθνικών αξιών.

Ως Τουρκική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, δηλώνουμε ξεκάθαρα ότι στεκόμαστε απέναντι σε αυτή την απαράδεκτη στάση που υπονομεύει την ενωτική δύναμη του αθλητισμού και υπογραμμίζουμε την ανάγκη να διερευνηθεί το περιστατικό σε όλες του τις διαστάσεις, να εντοπιστούν οι υπεύθυνοι και να επιβληθούν με αποφασιστικότητα οι απαραίτητες κυρώσεις.

Με την ευκαιρία αυτή, καλούμε τους διοργανωτές της συγκεκριμένης αναμέτρησης, BKT EuroCup και EuroLeague, να αναλάβουν τις ευθύνες τους σε ό,τι αφορά την ασφάλεια των κερκίδων, τα οργανωτικά πρότυπα και την πειθαρχική διαδικασία, και να θέσουν άμεσα σε εφαρμογή τα αναγκαία μέτρα ώστε να μην επαναληφθούν παρόμοια περιστατικά.

Η Τουρκική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης θα συνεχίσει να στέκεται απέναντι σε κάθε μορφή διακριτικής, προκλητικής και προσβλητικής συμπεριφοράς που στρέφεται κατά των τουρκικών συλλόγων και του τουρκικού αθλητισμού σε διεθνές επίπεδο και θα παρακολουθεί στενά την εξέλιξη της υπόθεσης.»