Μπεσίκτας: «Χυδαίο και προκλητικό πανό στον αγώνα με τον Πανιώνιο!»

Η Μπεσίκτας εξέδωσε ανακοίνωση, καταγγέλλοντας πανό που εμφανίστηκε στον αγώνα με τον Πανιώνιο, κάνοντας λόγο για πράξη μίσους απέναντι στην τιμή, την ιστορία και τις αξίες του τουρκικού έθνους!

Μετά το τέλος του αγώνα με τον Πανιώνιο στο ΔΑΚ Γλυφάδας «Μάκης Λιούγκας», η Μπεσίκτας εξέδωσε ανακοίνωση για πανό που σήκωσαν οι φίλοι των «κυανέρυθρων», χαρακτηρίζοντάς το απαράδεκτη ενέργεια και κάνοντας λόγο για ανάρμοστη και προκλητική συμπεριφορά!

Η ανακοίνωση της ομάδας της Κωνσταντινούπολης: «Καταδικάζουμε με τον πιο έντονο τρόπο και καταγγέλλουμε το χυδαίο και προκλητικό πανό που εμφανίστηκε στον εκτός έδρας αγώνα της ομάδας μας κόντρα στον Πανιώνιο για το EuroCup. Το πανό στόχευε τον σύλλογό μας, τους φιλάθλους μας, την Τουρκική Αστυνομία και τις εθνικές μας αξίες. Η απαράδεκτη αυτή ενέργεια δεν στρέφεται μόνο κατά της Μπεσίκτας, αλλά αποτελεί σαφή πράξη μίσους απέναντι στην τιμή, την ιστορία και τις ιερές αξίες του τουρκικού έθνους. Κανένα αθλητικό γεγονός ή πλατφόρμα δεν μπορεί να νομιμοποιήσει την έχθρα, τον ρατσισμό ή την προσβολή των εθνικών μας αξιών. Δεν πρόκειται να δεχθούμε αυτή την ανήθικη και προκλητική συμπεριφορά που μολύνει το ενωτικό πνεύμα του αθλητισμού. Ως Μπεσίκτας, έχουμε ήδη ξεκινήσει όλες τις νομικές και διοικητικές ενέργειες ενώπιον της EuroLeague, με στόχο την αυστηρή τιμωρία των υπευθύνων και την αποτροπή παρόμοιων περιστατικών στο μέλλον».

