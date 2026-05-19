Ο Κάρλο Αντσελότι έδωσε ψήφο εμπιστοσύνης στον Νεϊμάρ κι ανακοίνωσε αποστολή για το Μουντιάλ με τον επιθετικό της Σάντος να συμπεριλαμβάνεται στις επιλογές του.

«Μέσα» κι ο Νεϊμάρ για την αποστολή της Βραζιλίας που θα βρεθεί στα γήπεδα της Βόρειας Αμερικής για το Μουντιάλ του 2026! Ο ποδοσφαιριστής της Σάντος είχε μια τελευταία ευκαιρία για να οδηγήσει τη Σελεσάο στο πρώτη της Παγκόσμιο Κύπελλο από το 2002 και ο Κάρλο Αντσελότι του την έδωσε.

Όπως ανακοινώθηκε, ο πρώην άσος των Μπαρτσελόνα και Παρί θα ταξιδέψει μαζί με την Βραζιλία σε ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά, μαζί με «πυρηνικά όπλα», όπως οι Ραφίνια και Βινίσιους που θα στελεχώσουν την επιθετική γραμμή.

Τερματοφύλακες

Άλισον, Έντερσον, Βέβερτον

Αμυντικοί

Άλεξ Σάντρο, Μπρέμερ, Ντανίλο, Ντόουγκλας Σάντος, Γκάμπριελ, Ιμπάνιες, Λέο Περέιρα, Μαρκίνιο, Γουέσλεϊ

Μέσοι

Μπρούνο Γκιμαράες, Κασεμίρο, Ντανίλο, Φαμπίνιο, Λούκας Πακετά

Επιθετικοί

Έντρικ, Γκάμπριελ Μαρτινέλι, Ίγκορ Τιάγκο, Λουίζ Ενρίκε, Ματέους Κούνια, Νεϊμάρ, Ραφίνια, Ράγιαν, Βινίσιους