Ο Οζκάν Αρσεβέν, παράγοντας της Μπεσίκτας, κατήγγειλε τη στάση των οπαδών του Πανιωνίου και της ελληνικής αστυνομίας.

Η Μπεσίκτας υποχρέωσε τον Πανιώνιο σε βαριά ήττα στην τελευταία αγωνιστική της κανονικής περιόδου του EuroCup και, ακολούθως, εξέδωσε ανακοίνωση με αφορμή ένα πανό που αναρτήθηκε στο ΔΑΚ Γλυφάδας «Μάκης Λιούγκας».

Οι Τούρκοι έκαναν λόγο για «άθλιο και προκλητικό πανό, αλλά και για μια σαφή πράξη μίσους που στρέφεται κατά της τιμής, της ιστορίας και των ιερών αξιών του τουρκικού έθνους».

Από την πλευρά του, ο Οζκάν Αρσεβέν, παράγοντας της Μπεσίκτας, κατήγγειλε τους οπαδούς του «Ιστορικού» και τη στάση της ελληνικής αστυνομίας κατά τη διάρκεια του αγώνα με τον Πανιώνιο, αναφέροντας σχετικά: «Ήρθαμε στην Αθήνα για να παίξουμε μπάσκετ. Κανείς δεν θα ήθελε να ζήσει αυτό που ζήσαμε εκεί. Οι οπαδοί στις κερκίδες μας προσέβαλαν, εμάς, τους παίκτες, τις οικογένειες των παικτών και τη χώρα μας.

Βρισκόμασταν υπό απίστευτη πίεση. Η ελληνική αστυνομία μας συμπεριφέρθηκε πολύ άσχημα. Αντιθέτως, δεν υπήρξε καμία παρέμβαση απέναντι στους Έλληνες οπαδούς για τις ενέργειές τους. Δεν θα μείνουμε σιωπηλοί μπροστά σε αυτή την ασέβεια. Ελπίζουμε ότι το EuroCup θα δείξει την απαραίτητη ευαισθησία.