Πρίτσας: «Διαιτητής είπε ότι προσπάθησαν να ρίξουν φέτος την Κηφισιά!»

Ο διοικητικός ηγέτης της Κηφισιάς, Χρήστος Πρίτσας, αποκάλυψε σε συνέντευξη του στη «Δίκη» πως διαιτητής Super League φέρεται να είπε πως έγινε προσπάθεια να υποβιβαστεί η ομάδα του. Τι είπε για Λέτο, Λανουά και αναδιάρθρωση.

Την πρώτη του συνέντευξη μετά την τεράστια επιτυχία της παρθενικής παραμονής της Κηφισιάς και της εξασφάλισης της τρίτης της «Σουπερλιγκάτης» σεζόν έδωσε ο Χρήστος Πρίτσας. Ο διοικητικός ηγέτης του κλαμπ μίλησε στην εκπομπή του ΣΚΑΪ, «Δίκη», στην οποία μετέφερε πως διαιτητής του πρωταθλήματος μας έχει πει ανοιχτά πως έγινε... παρασκηνιακή προσπάθεια να υποβιβαστεί η ομάδα του.

Από εκεί και πέρα ο ισχυρός άνδρας του συλλόγου εξέφρασε τη στήριξη του στον αρχιδιαιτητή Στεφάν Λανουά και την επιθυμία του να παραμείνει στην ομάδα ο Σεμπάστιαν Λέτο (έχει συμβόλαιο έως το 2027).

Επιπλέον ο Χρήστος Πρίτσας αναφέρθηκε και στο ενδεχόμενο αναδιάρθωσης, στο οποίο δήλωσε υπέρ, ενώ αναφορικά με τα προβλήματα των χαμηλότερων κατηγοριών τόνισε πως η ομάδα του δικαιούται μπόνους ανόδου, το οποίο δεν έχει πάρει εδώ και τρία χρόνια, ήτοι από την παρθενική της άνοδο στη Super League!

Οι δηλώσεις του Χρήστου Πρίτσα

«Θέλω να κάνω μία αποκάλυψη στην εκπομπή σας. Λίγες μέρες πριν που εξασφαλίσαμε και μαθηματικά την παραμονή μας στην μεγάλη κατηγορία, σε μία παρέα στην Ύδρα, παρουσία προσωπικού μου φίλου, ένας διαιτητής για τον οποίο στο παρελθόν είχαμε εκφράσει παράπονο ανέφερε ότι φέτος προσπάθησαν να ρίξουν την Κηφισιά αλλά δεν τα κατάφεραν.

Κατά τη διάρκεια της χρονιάς αντιμετωπίσαμε πολλές κακές διαιτησίες, όμως η ομάδα μου κατάφερε να σταθεί όρθια και να παραμείνει δίκαια στην κατηγορία. Είμαι πολύ περήφανος για τους παίκτες μου. Θέλω να τονίσω ότι τα φετινά Play Out ήταν πεντακάθαρα.

Ο κ. Λανουά έχει βρεθεί αρκετές φορές σε αγώνες μας και γνωρίζω ότι ο ρόλος του είναι ιδιαίτερα δύσκολος, καθώς οι επιλογές των διαιτητών δεν εξαρτώνται πάντα από τον ίδιο. Τον εκτιμώ και τον σέβομαι πολύ, ενώ θεωρώ πως θα πρέπει να παραμείνει στην Ελλάδα ως αρχιδιαιτητής της ΚΕΔ.

Η Κηφισιά εξελίσσεται κάθε χρόνο σε όλα τα επίπεδα. Στόχος μας είναι να δώσουμε ευκαιρίες σε νέα παιδιά να αναδειχθούν μέσα από τον σύλλογο και στη συνέχεια να κάνουν το επόμενο βήμα στην καριέρα τους.

Για την επόμενη μέρα θα κάτσουμε να συζητήσουμε με τον Λέτο το πλάνο μας για τη νέα σεζόν. Εμάς επιθυμία μας είναι να συνεχίσει στον πάγκο της ομάδα μας. Πολύ σύντομα θα ξέρουμε αν θα συνεχίσουμε την κοινή μας πορεία με τον Σεμπάστιαν.

Είμαι υπέρ να γίνουν 16 οι ομάδες στη Super League 1. Δηλαδή να πέφτει μία ομάδα στη δεύτερη κατηγορία και από εκεί να ανεβαίνουν τρεις. Υπάρχουν μεγάλες ανάγκες στις πιο κάτω κατηγορίες. Σκεφτείτε εμείς δικαιούμαστε μπόνους ανόδου και δεν το έχουμε πάρει εδώ και τρία χρόνια».