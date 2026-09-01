Το πανόραμα των Προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου: Επιστροφή στις νίκες για την Εθνική
Τη Δευτέρα (31/08) ολοκληρώθηκε η αγωνιστική δράση για τα παράθυρα του Αυγούστου. Η Εθνική μας ομάδα, επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα, καθώς για τη δεύτερη αγωνιστική της Β' φάσης των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027, υποδέχθηκε την Ισπανία και επικράτησε με 108-105 στην παράταση.
Μία πολύ μεγάλη νίκη, που ανεβάζει τη «γαλανόλευκη» στην 5η θέση του ομίλου με ρεκόρ 4-4. Στα άλλα δύο ματς του ομίλου μας, η Ουκρανία πήρε διπλό πρωτιάς στο Μαυροβούνιο με 98-89, ενώ η Γεωργία συνέχισε τα θετικά αποτελέσματα, καθώς κέρδισε εκτός έδρας την Πορτογαλία με 98-90.
Για τον 10ο όμιλο, η Τουρκία του Έργκιν Άταμαν, συνεχίζει μόνη πρώτη και αήττητη. Δίχως να αντιμετωπίσει το παραμικρό πρόβλημα, έκανε... περίπατο στην Ισλανδία με 110-73. Διπλό πήρε και η Σερβία, η οποία κέρδισε στην έδρα της Ιταλίας με 74-66. Η Λιθουανία από την άλλη, έβγαλε αντίδραση μετά την ήττα από τη Σερβία και κέρδισε στην έδρα της τη Βοσνία με 78-73.
9ος Όμιλος
- Ουκρανία 6-2
- Ισπανία 5-3
- Γεωργία 5-3
- Πορτογαλία 4-4
- Ελλάδα 4-4
- Μαυροβούνιο 3-4
1η αγωνιστική (28/08)
Γεωργία - Μαυροβούνιο 101-74
Ουκρανία - Ελλάδα 82-76
Ισπανία - Πορτογαλία 89-95
2η αγωνιστική (31/08)
Ελλάδα - Ισπανία 108-105
Πορτογαλία - Γεωργία 90-98
Μαυροβούνιο - Ουκρανία 89-98
10ος Όμιλος
- Τουρκία 8-0
- Σερβία 6-2
- Ιταλία 5-3
- Λιθουανία 4-4
- Ισλανδία 3-5
- Βοσνία/Ερζεγοβίνη 3-5
1η αγωνιστική (28/08)
Τουρκία - Λιθουανία 94-66
Σερβία - Ισλανδία 102-73
Βοσνία/Ερζεγοβίνη - Ιταλία 78-76
2η αγωνιστική (31/08)
Λιθουανία - Βοσνία/Ερζεγοβίνη 78-73
Ιταλία - Σερβία 64-76
Ισλανδία - Τουρκία 73-110
11ος Όμιλος
- Κροατία 7-1
- Πολωνία 7-1
- Γερμανία 7-1
- Λετονία 4-4
- Ολλανδία 2-6
- Ισραήλ 2-6
1η αγωνιστική (27/08)
Κροατία - Λετονία 115-80
Γερμανία - Ολλανδία 99-83
Ισραήλ - Πολωνία 86-106
2η αγωνιστική (30/08)
Ολλανδία - Κροατία 99-101
Πολωνία - Γερμανία 94-96
Λετονία - Ισραήλ 85-70
12ος Όμιλος
- Γαλλία 7-1
- Φινλανδία 5-3
- Σλοβενία 4-4
- Ουγγαρία 4-4
- Σουηδία 4-4
- Εσθονία 3-5
1η αγωνιστική (27/08)
Φινλανδία - Σουηδία 81-86
Ουγγαρία - Εσθονία 85-67
Γαλλία - Σλοβενία 92-67
2η αγωνιστική (27/08)
Σουηδία - Γαλλία 69-84
Εσθονία - Φινλανδία 67-96
Σλοβενία - Ουγγαρία 92-77
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