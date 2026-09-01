Δείτε όλα όσα συνέβησαν στον 9ο και στον 10ο όμιλο των Προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027.

Τη Δευτέρα (31/08) ολοκληρώθηκε η αγωνιστική δράση για τα παράθυρα του Αυγούστου. Η Εθνική μας ομάδα, επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα, καθώς για τη δεύτερη αγωνιστική της Β' φάσης των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027, υποδέχθηκε την Ισπανία και επικράτησε με 108-105 στην παράταση.

Μία πολύ μεγάλη νίκη, που ανεβάζει τη «γαλανόλευκη» στην 5η θέση του ομίλου με ρεκόρ 4-4. Στα άλλα δύο ματς του ομίλου μας, η Ουκρανία πήρε διπλό πρωτιάς στο Μαυροβούνιο με 98-89, ενώ η Γεωργία συνέχισε τα θετικά αποτελέσματα, καθώς κέρδισε εκτός έδρας την Πορτογαλία με 98-90.

Για τον 10ο όμιλο, η Τουρκία του Έργκιν Άταμαν, συνεχίζει μόνη πρώτη και αήττητη. Δίχως να αντιμετωπίσει το παραμικρό πρόβλημα, έκανε... περίπατο στην Ισλανδία με 110-73. Διπλό πήρε και η Σερβία, η οποία κέρδισε στην έδρα της Ιταλίας με 74-66. Η Λιθουανία από την άλλη, έβγαλε αντίδραση μετά την ήττα από τη Σερβία και κέρδισε στην έδρα της τη Βοσνία με 78-73.

9ος Όμιλος

Ουκρανία 6-2 Ισπανία 5-3 Γεωργία 5-3 Πορτογαλία 4-4 Ελλάδα 4-4 Μαυροβούνιο 3-4

1η αγωνιστική (28/08)

Γεωργία - Μαυροβούνιο 101-74

Ουκρανία - Ελλάδα 82-76

Ισπανία - Πορτογαλία 89-95

2η αγωνιστική (31/08)

Ελλάδα - Ισπανία 108-105

Πορτογαλία - Γεωργία 90-98

Μαυροβούνιο - Ουκρανία 89-98

10ος Όμιλος

Τουρκία 8-0 Σερβία 6-2 Ιταλία 5-3 Λιθουανία 4-4 Ισλανδία 3-5 Βοσνία/Ερζεγοβίνη 3-5

1η αγωνιστική (28/08)

Τουρκία - Λιθουανία 94-66

Σερβία - Ισλανδία 102-73

Βοσνία/Ερζεγοβίνη - Ιταλία 78-76

2η αγωνιστική (31/08)

Λιθουανία - Βοσνία/Ερζεγοβίνη 78-73

Ιταλία - Σερβία 64-76

Ισλανδία - Τουρκία 73-110

11ος Όμιλος

Κροατία 7-1 Πολωνία 7-1 Γερμανία 7-1 Λετονία 4-4 Ολλανδία 2-6 Ισραήλ 2-6

1η αγωνιστική (27/08)

Κροατία - Λετονία 115-80

Γερμανία - Ολλανδία 99-83

Ισραήλ - Πολωνία 86-106

2η αγωνιστική (30/08)

Ολλανδία - Κροατία 99-101

Πολωνία - Γερμανία 94-96

Λετονία - Ισραήλ 85-70

12ος Όμιλος

Γαλλία 7-1 Φινλανδία 5-3 Σλοβενία 4-4 Ουγγαρία 4-4 Σουηδία 4-4 Εσθονία 3-5

1η αγωνιστική (27/08)

Φινλανδία - Σουηδία 81-86

Ουγγαρία - Εσθονία 85-67

Γαλλία - Σλοβενία 92-67

2η αγωνιστική (27/08)

Σουηδία - Γαλλία 69-84

Εσθονία - Φινλανδία 67-96

Σλοβενία - Ουγγαρία 92-77