Η Ουκρανία πήρε άνετα διπλό στο Μαυροβούνιο με 98-89 και πλέον είναι πρώτη στον όμιλο της Εθνικής με ρεκόρ 6-2.

Η Ουκρανία κατάφερε να κάνει το 2/2 στα παράθυρα του Αυγούστου. Μετά τη νίκη επί της Εθνικής μας ομάδας, φιλοξενήθηκε από το Μαυροβούνιο. Δίχως να αντιμετωπίσει κάποιο πρόβλημα, κατάφερε να πάρει το διπλό με 98-89.

Κορυφαίοι για τους νικητές ήταν ο Ντμίτρο Σκαπίντσεφ με 15 πόντους, 7 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 μπλοκ και 1 κλέψιμο και ο Σβιάτοσλαβ Μιχάιλιουκ με 23 πόντους, 6 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 2 κλεψίματα, 2 μπλοκ και 4 λάθη.

Ο Τκατσένκο είχε πετύχει το πρώτο καλάθι του αγώνα με τρίποντο, με τον Χατζιμπέγκοβιτς να απαντάει με τον ίδιο τρόπο για το 3-3 στο 08:39. Με ένα σερί 9-0, η Ουκρανία είχε κάνει το 14-5 στο 05:57, με τους γηπεδούχους να μειώνουν σε 12-14 με εφτά διαδοχικούς πόντους. Στο τέλος του πρώτου δεκαλέπτου, η Ουκρανία είχε το προβάδισμα με 19-18.

Οι φιλοξενούμενοι είχαν ξεκινήσει τη δεύτερη περίοδο με ένα 9-0 για το πρώτο τους διψήφιο προβάδισμα (28-18). Το Μαυροβούνιο είχε αντιδράσει και είχε μειώσει στον πόντο (33-34) στο 03:00, ωστόσο η Ουκρανία είχε πάει στα αποδυτήρια με το υπέρ τους 46-40.

Με εφτά διαδοχικούς πόντους στις αρχές του δευτέρου ημιχρόνου, το Μαυροβούνιο είχε περάσει για πρώτη φορά μπροστά στο σκορ (47-46). Οι φιλοξενούμενοι άμεσα είχαν ανακτήσει το προβάδισμά τους και στο τέλος του τρίτου δεκαλέπτου κέρδιζαν με 72-62.

Μέχρι τα μισά της τέταρτης περιόδου, οι Ουκρανοί είχαν διψήφια διαφορά, με το Μαυροβούνιο να μειώνει σε 77-85 στο 03:54. Οι φιλοξενούμενοι είχαν μεγαλώσει ξανά το προβάδισμά τους και φτάσανε στη νίκη με 98-89.

Τα δεκάλεπτα: 18-19, 40-46, 62-72, 89-98