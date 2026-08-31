Μαυροβούνιο - Ουκρανία 89-98: Άνετο διπλό και πρωτιά στον όμιλο
Η Ουκρανία κατάφερε να κάνει το 2/2 στα παράθυρα του Αυγούστου. Μετά τη νίκη επί της Εθνικής μας ομάδας, φιλοξενήθηκε από το Μαυροβούνιο. Δίχως να αντιμετωπίσει κάποιο πρόβλημα, κατάφερε να πάρει το διπλό με 98-89.
Κορυφαίοι για τους νικητές ήταν ο Ντμίτρο Σκαπίντσεφ με 15 πόντους, 7 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 μπλοκ και 1 κλέψιμο και ο Σβιάτοσλαβ Μιχάιλιουκ με 23 πόντους, 6 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 2 κλεψίματα, 2 μπλοκ και 4 λάθη.
Ο Τκατσένκο είχε πετύχει το πρώτο καλάθι του αγώνα με τρίποντο, με τον Χατζιμπέγκοβιτς να απαντάει με τον ίδιο τρόπο για το 3-3 στο 08:39. Με ένα σερί 9-0, η Ουκρανία είχε κάνει το 14-5 στο 05:57, με τους γηπεδούχους να μειώνουν σε 12-14 με εφτά διαδοχικούς πόντους. Στο τέλος του πρώτου δεκαλέπτου, η Ουκρανία είχε το προβάδισμα με 19-18.
Οι φιλοξενούμενοι είχαν ξεκινήσει τη δεύτερη περίοδο με ένα 9-0 για το πρώτο τους διψήφιο προβάδισμα (28-18). Το Μαυροβούνιο είχε αντιδράσει και είχε μειώσει στον πόντο (33-34) στο 03:00, ωστόσο η Ουκρανία είχε πάει στα αποδυτήρια με το υπέρ τους 46-40.
Με εφτά διαδοχικούς πόντους στις αρχές του δευτέρου ημιχρόνου, το Μαυροβούνιο είχε περάσει για πρώτη φορά μπροστά στο σκορ (47-46). Οι φιλοξενούμενοι άμεσα είχαν ανακτήσει το προβάδισμά τους και στο τέλος του τρίτου δεκαλέπτου κέρδιζαν με 72-62.
Μέχρι τα μισά της τέταρτης περιόδου, οι Ουκρανοί είχαν διψήφια διαφορά, με το Μαυροβούνιο να μειώνει σε 77-85 στο 03:54. Οι φιλοξενούμενοι είχαν μεγαλώσει ξανά το προβάδισμά τους και φτάσανε στη νίκη με 98-89.
Τα δεκάλεπτα: 18-19, 40-46, 62-72, 89-98
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