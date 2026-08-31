Σ' ένα ματς πραγματική διαφήμιση του μπάσκετ, η Εθνική μας ομάδα κατάφερε να πάρει τη νίκη δια πυρός και σιδήρου απέναντι στην Ισπανία με 108-106 και να παραμείνει στο κυνήγι της πρόκρισης στο Παγκόσμιο. Τρομερό παιχνίδι με ρεκόρ καριέρας από Ντόρσεϊ (29π.), Μήτογλου (29π.)

Από το ζενίθ στο ναδίρ και... τούμπαλιν για την Εθνική μας ομάδα στο τρομερό παιχνίδι του «Telekom Center Athens» απέναντι στην Ισπανία.

Στην ματσάρα των Προκριματικών, το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα παραλίγο να βάλει τα χέρια του και βγάλει τα μάτια του, σ' ένα ματς όπου έδειχνε να ήταν το φαβορί, ειδικά με την απόδοσή του έως και τις αρχές της τελευταίας περιόδου, έχοντας εξασφαλίσει διαφορά 11 πόντων. Όμως η συνέχεια ήταν συγκλονιστική με την «γαλανόλευκη» να βγάζει τάσεις... αυτοκτονίας.

Η Ισπανία το εκμεταλλεύτηκε έφερε το ματς στα μέτρα της και μάλιστα ο Χουάντσο το έστειλε και στην παράταση με τρίποντο πραγματική... μαχαιριά. Παρόλα αυτά στο έξτρα πεντάλεπτο η Εθνική δεν άφησε την ευκαιρία να πάει χαμένη. Έχοντας τους Ντίνο Μήτογλου και Τάιλερ Ντόρσεϊ από... άλλο πλανήτη με προσωπικά ρεκόρ καριέρας στο σκοράρισμα, η Εθνική μας κατάφερε δια πυρός και σιδήρου να πάρει τη νίκη η οποία την κρατάει ακόμα ζωντανή στην διεκδίκηση της πρόκρισης στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Ο Μήτογλου είχε 29 πόντους (σ.σ. οι 19 στο α' ημίχρονο) με 3/9 δίποντα, 7/10 τρίποντα, 2/2 βολές, 7 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 2 κλεψίματα σε 37 λεπτά όντας αλάνθαστος. Ο Ντόρσεϊ από τη πλευρά του είχε άλλους 29 πόντους με 2/9 δίποντα, 5/8 τρίποντα, 10/10 βολές, 4 ασίστ και 3 λάθη σε 37:56 λεπτά.

Ελλάδα - Ισπανία: Ο αγώνας

Καλύτερο ξεκίνημα δεν θα μπορούσε να φανταστεί η Εθνική μας ομάδα. Βγάζοντας ενέργεια στην άμυνα, οι διεθνείς μας κατάφεραν να κρατήσουν την Ισπανία στο «μηδέν» για περισσότερο από τρία λεπτά και να μπουν δυναμικά στο «Glass Floor» για το αρχικό 8-0 το οποίο έφτασε και στο +9 (13-4) για λογαριασμό της Ελλάδας. Όμως δεν υπήρξε και η ανάλογη συνέχεια, ειδικά στην άμυνα, καθώς οι Ισπανοί επέστρεψαν στο ματς και με δικό της σερί 8-0 πλησίασε στον πόντο (13-12) πριν κλείσει η πρώτη περίοδος με δικό τους προσπέρασμα (19-20).

Στο πρώτο κομμάτι του αγώνα η Ισπανία είχε 6/12 δίποντα και 0/3 τρίποντα με 8/8 βολές, ενώ αντίστοιχα η Ελλάδα 2/9 δίποντα και 3/6 τρίποντα με 6/8 βολές. Μήτογλου (6π.) και Ντόρσεϊ (5π.) ήταν εκείνοι που είχαν ξεχωρίσει, αν και η «ρόχα» έφτασε να προηγείται και με 19-24 έχοντας τρέξει επιμέρους 2-12.

Στο 13’ η Ισπανία βρέθηκε και στο +6 (21-27) έχοντας ανεβάσει κατακόρυφα τα ποσοστά έξω από τα 6.75 μέτρα, ειδικά δια χειρός του Σέρχιο ντε Λαρέα. Όμως ο Ντίνου Μήτογλου ήταν κάτι παραπάνω από «σεληνιασμένος» βλέποντας το αντίπαλο καλάθι σαν… βαρέλι. Είναι χαρακτηριστικό ότι ηγήθηκε προκειμένου να κάνει η Ελλάδα την ανατροπή και να προηγηθεί με 33-31 και στη συνέχεια με 39-34 λίγο πριν από το τέλος του ημιχρόνου (43-42).

Ένα διάστημα όπου ο διεθνής φόργουορντ είχε πλησιάσει το ρεκόρ καριέρας του (22π.) με την Εθνική ομάδα έχοντας πετύχει 19 πόντους με 2/6 δίποντα, 5/5 τρίποντα, 4-2 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 1 κλέψιμο σε 17:18 λεπτά συμμετοχής. Συνολικά το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα είχε στο πρώτο ημίχρονο 8/20 δίποντα, 6/14 τρίποντα, 9/12 βολές, 12-6 ριμπάουντ και 14 ασίστ για 4 λάθη, ενώ η Ισπανία (ντε Λαρέα 9π., Σεντ-Σουπερί 8π., Μάρα 7π.-7ριμπ.) είχε 10/22 δίποντα, 3/9 τρίποντα, 13/16 βολές, 15-8 ριμπάουντ και 10 τελικές πάσες για 8 λάθη.

Άκρως εκρηκτικό ήταν το πρώτο πεντάλεπτο στην 3η περίοδο. Ο Νικ Καλάθης είχε πάρει την σκυτάλη από τον Μήτογλου και βοήθησε τρομερά σε οργάνωση, δημιουργία και σκορ. Λίγο - πολύ συνέχιζε από εκεί που είχε σταματήσει στη Ρίγα. Έδωσε την ώθηση στην ελληνική ομάδα να βγάλει ενέργεια τη στιγμή που τη χρειαζόταν και να προηγηθεί με +7 πόντους (56-49). Ο έμπειρος γκαρντ είχε έως εκείνο το σημείο 11 πόντους και 6 ασίστ, δείγμα και του μομέντουμ που είχε προσδώσει στην Εθνική. Ο δείκτης του σκορ έφτασε και στο +9 (67-58) κλείνοντας η ελληνική ομάδα με αυτόν τον τρόπο την 3η περίοδο του αγώνα.

Έως και το τέλος του γ' δεκαλέπτου η Εθνική μας είχε μετρήσει 13/29 δίποντα, 9/20 τρίποντα, 14/20 βολές, 15-7 ριμπάουντ και 18 ασίστ για 5 λάθη. Την ίδια η «φούρια ρόχα» (Μάρα 12π.-9ριμπ., Σεντ-Σουπερί 11π.) είχε γράψει στην δική της στατιστική 16/32 δίποντα, 4/14 τρίποντα, 14/17 βολές, 13 ριμπάουντ περισσότερα από την Ελλάδα (22-13) όπως επίσης 14 τελικές πάσες για 16 λάθη.

Από τη στιγμή που η Εθνική είχε ανεβάσει τόσο πολύ την έντασή της στην άμυνα και δεν έδινε τίποτε εύκολα στους παίκτες του Τσους Ματέο, αυτομάτως έλεγξε και το παιχνίδι στέλνοντας την διαφορά και στους 11 πόντους (75-64) έχοντας πάρει σκορ από τον Τάιλερ Ντόρσεϊ. Παρόλα αυτά λίγο έλειψε να έρθει και η ολική «αυτοκτονία» της Εθνικής καθώς το μπλακ άουτ που ακολούθησε έδωσε την ευκαιρία να μειώσει στο καλάθι και να μειώσει έως και το καλάθι. Όμως τα τρίποντα του Ντόρσεϊ κράτησαν το προβάδισμα της Ελλάδας και τον Μήτογλου να βάζει το κερασάκι για το 84-78.

Τουλάχιστον έτσι έδειχναν τα πράγματα καθώς η «ρόχα» πλησίασε εκ νέου στον πόντο (84-83 ένα λεπτό πριν από το τέλος). Μεγάλη άμυνα έβγαλε ο Καλάθης, ο Ντόρσεϊ με 2/2 βολές έγραψε το 86-83 αλλά ο Χουάντσο έβαλε την τελευταία πινελιά με buzzer τρίποντο για το 86-86 και την ισοπαλία στο παιχνίδι το οποίο και οδηγήθηκε στην παράταση.

Στο έξτρα πεντάλεπτο η Εθνική είχε σταθερά προβάδισμα τριών πόντων (95-92 στα 2:35 πριν από το τέλος) με τους Μήτογλου και Ντόρσεϊ να συνέχιζαν ακάθεκτοι προσπαθώντας να οδηγήσουν την Εθνική σε μια υπερπολύτιμη νίκη. Ο δείκτης του σκορ έφτασε και στο +5 (99-94) δύο λεπτά πριν από το τέλος και της παράτασης. Στο 101-97 και με 1:19 για το τέλος ο Καρντένας αστόχησε τρίποντο και έδωσε την ευκαιρία στον Τολιόπουλο με 2/2 βολές να φέρει την Εθνική στο +6 (103-97) με 1:12 για το τέλος.

Όπως αποδείχθηκε εκ των υστέρων δεν ήταν και το κομβικό σημείο για το γαλανόλευκο κερασάκι στην τούρτα της νίκης. Τα ίδια αυτοκτονικά συμπτώματα έκαναν και πάλι την εμφάνισή τους, με την Ισπανία να είχε την ευκαιρία να ισοφαρίσει με το σκορ στο 107-105. Όμως ο Πάρα είχε 1/2 βολές στα 16'' και άλλες 1/2 βολές ο Τολιόπουλος αλλά άλλη μια μεγάλη άμυνα του Καλάθη στον Μπριθουέλα έγραψε το τελικό 108-106.

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ… εκεί που πήγε το ματς και έπρεπε να κριθεί στις λεπτομέρειες, βρήκε τις καλές άμυνες από τον Νικ Καλάθη.

εκεί που πήγε το ματς και έπρεπε να κριθεί στις λεπτομέρειες, βρήκε τις καλές άμυνες από τον Νικ Καλάθη. ΕΚΑΝΑΝ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ ΟΙ… Ντίνος Μήτογλου (29π., 7/10τρ., 7ριμπ., 2κλ., 2ασ.) και Τάιλερ Ντόρσεϊ (29π., 5/8τρ.) οι οποίοι πραγματοποίησαν εμφανίσεις καριέρας.

Ντίνος Μήτογλου (29π., 7/10τρ., 7ριμπ., 2κλ., 2ασ.) και Τάιλερ Ντόρσεϊ (29π., 5/8τρ.) οι οποίοι πραγματοποίησαν εμφανίσεις καριέρας. ΑΞΙΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ Ο… Νικ Καλάθης, ο οποίος είχε 13 πόντους και 8 ασίστ.

Νικ Καλάθης, ο οποίος είχε 13 πόντους και 8 ασίστ. ΗΤΤΗΜΕΝΟΙ ΑΛΛΑ… οι νεαροί Σεντ-Σουπερί και Μάρα προσπάθησαν για τη ρόχα, ενώ το ίδιο έκαναν, ειδικά στην παράταση οι Μπριθουέλα και Πάρα.

οι νεαροί Σεντ-Σουπερί και Μάρα προσπάθησαν για τη ρόχα, ενώ το ίδιο έκαναν, ειδικά στην παράταση οι Μπριθουέλα και Πάρα. ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ… ο Γούιλι Ερνανγκόμεθ ο οποίος δεν βρίσκεται σε καθόλου καλό φεγγάρι.

Τα δεκάλεπτα: 19-20, 43-42, 67-58, 86-86 (κ.α.), 108-106 (παρ.)

GREECE # PLAYER MIN PTS 2P 3P FT FG% OR DR TR AST TO STL BL PF FO +/- IDX STARTERS 44 K. MITOGLOU * 37:00 29 3/9 7/10 2/2 52.6% 3 4 7 2 0 2 0 4 0 4 31 2 T. NTORSEY * 37:56 29 2/9 5/8 10/10 41.2% 0 0 0 4 3 0 0 2 0 3 20 8 N. CALATHES * 33:18 13 4/9 1/5 2/2 35.7% 3 1 4 8 3 1 0 1 0 -5 14 37 K. ANTETOKOUNMPO * 21:12 4 1/1 0/0 2/4 100% 2 4 6 1 0 0 0 4 0 -2 9 15 V. CHARALAMPOPOULOS * 15:43 4 1/2 0/1 2/2 33.3% 0 0 0 1 1 1 0 5 1 11 3 BENCH 7 V. TOLIOPOULOS 22:40 11 1/1 1/4 6/9 40.0% 0 1 1 3 2 1 0 3 0 -12 8 43 T. ANTETOKOUNMPO 11:55 6 3/3 0/1 0/0 75.0% 0 3 3 1 3 1 0 3 0 -6 7 29 A. KARAGIANNIDIS 06:17 5 1/1 0/0 3/6 100% 0 0 0 0 0 1 0 4 0 5 3 11 P. KALAITZAKIS 19:28 2 1/3 0/1 0/0 25.0% 0 0 0 3 0 1 1 1 0 10 4 77 A. BAZINAS 07:54 3 0/1 1/1 0/0 50.0% 0 1 1 0 0 1 0 3 0 14 4 5 G. LARENTZAKIS 11:04 2 0/0 0/1 2/2 0.0% 1 0 1 0 1 0 0 3 0 -10 1 74 O. NETZIPOGLOU 00:33 0 0/0 0/0 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 0 TEAM TOTALS 108 17/39 15/32 29/37 45.1% 12 19 31 23 13 9 1 33 1 - -