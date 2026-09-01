Ισλανδία - Τουρκία 73-110: Συνεχίζει αήττητη με Όσμαν η ομάδα του Άταμαν
Ακόμα μια νίκη για την Τουρκία στα προκριματικά του Παγκοσμίου. Η ομάδα του Έργκιν Άταμαν επικράτησε άνετα στην έδρα της Ισλανδίας με 110-73 και έτσι πήγε στο 8-0 στον όμιλο συνεχίζοντας αήττητη.
Από την άλλη οι Ισλανδοί δεν μπορούσαν να κοντράρουν τους αντιπάλους του και έμειναν από νωρίς πίσω στο σκορ. Πλέον είναι στο 3-5 και στην τελευταία θέση του ομίλου.
Για τους νικητές ο Όσμαν και ο Μπιτίμ είχαν από 17 πόντους, ο Φλιν μέτρησε 13 πόντους και 8 ασίστ, ενώ ο Σιπάχι τελείωσε με 15 πόντους. Από την άλλη για τους ηττημένους ο Πάλσον ήταν πρώτος σκόρερ με 11 πόντους μαζί με τον Χέρμανσον.
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