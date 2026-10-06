Αθλητικές μεταδόσεις σήμερα: Το Gazz Floor, οι Galacticos και η πρόκριση της Εθνικής Ελπίδων

Οι ώρες και τα κανάλια μετάδοσης των σημαντικότερων αθλητικών γεγονότων της ημέρας (6/10).

Τρίτη σήμερα (6/10) και οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας έχουν αρκετό ενδιαφέρον, με το Nations League να κλέβει την παράσταση, αλλά και αρκετές αναμετρήσεις σε μπάσκετ και τένις να ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα.

Η αρχή γίνεται στις 12:00 με το Gazz Floor by Novibet στο YouTube του Gazzetta, όπου η μπασκετική παρέα θα σχολιάσει όλα όσα έγιναν στην πρεμιέρα του ελληνικού πρωταθλήματος.

Στις 14:00 τη σκυτάλη παίρνουν οι Galacticos στο YouTube του Gazzetta. Η εκπομπή θα έχει στο επίκεντρο την Εθνική Ελλάδας, ενώ φυσικά δεν θα λείψει η πλούσια θεματολογία και το ρεπορτάζ από τη Super League. Ενώ στις 18:30 έρχεται το Magazino του Gazzetta!

Στο αγωνιστικό κομμάτι, ξεχωρίζει στις 19:00 η αναμέτρηση της Εθνικής Ελπίδων με τη Βόρεια Ιρλανδία. Η ομάδα του Γιάννη Ταουσιάνη ταξίδεψε στο Λέργκαν, γνωρίζοντας πως χρειάζεται τη νίκη για να κάνει ένα σημαντικό βήμα προς την πρόκριση στο Euro U21 του 2027.

Από εκεί και πέρα, το βραδινό πρόγραμμα είναι γεμάτο Nations League, με την Αγγλία να υποδέχεται την Τσεχία και την Κροατία να αντιμετωπίζει την Ισπανία στις 21:45, σε δύο από τις σημαντικότερες αναμετρήσεις της ημέρας.

Οι μεταδόσεις της ημέρας