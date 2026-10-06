Αθλητικές μεταδόσεις σήμερα: Το Gazz Floor, οι Galacticos και η πρόκριση της Εθνικής Ελπίδων
Τρίτη σήμερα (6/10) και οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας έχουν αρκετό ενδιαφέρον, με το Nations League να κλέβει την παράσταση, αλλά και αρκετές αναμετρήσεις σε μπάσκετ και τένις να ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα.
Η αρχή γίνεται στις 12:00 με το Gazz Floor by Novibet στο YouTube του Gazzetta, όπου η μπασκετική παρέα θα σχολιάσει όλα όσα έγιναν στην πρεμιέρα του ελληνικού πρωταθλήματος.
Στις 14:00 τη σκυτάλη παίρνουν οι Galacticos στο YouTube του Gazzetta. Η εκπομπή θα έχει στο επίκεντρο την Εθνική Ελλάδας, ενώ φυσικά δεν θα λείψει η πλούσια θεματολογία και το ρεπορτάζ από τη Super League. Ενώ στις 18:30 έρχεται το Magazino του Gazzetta!
Στο αγωνιστικό κομμάτι, ξεχωρίζει στις 19:00 η αναμέτρηση της Εθνικής Ελπίδων με τη Βόρεια Ιρλανδία. Η ομάδα του Γιάννη Ταουσιάνη ταξίδεψε στο Λέργκαν, γνωρίζοντας πως χρειάζεται τη νίκη για να κάνει ένα σημαντικό βήμα προς την πρόκριση στο Euro U21 του 2027.
Από εκεί και πέρα, το βραδινό πρόγραμμα είναι γεμάτο Nations League, με την Αγγλία να υποδέχεται την Τσεχία και την Κροατία να αντιμετωπίζει την Ισπανία στις 21:45, σε δύο από τις σημαντικότερες αναμετρήσεις της ημέρας.
Οι μεταδόσεις της ημέρας
- Gazz Floor (12:00, YouTube Gazzetta)
- WTA 1000 Πεκίνου (12:00, Novasports 6)
- Κάρλος Αλκαράθ - Γίρι Λεχέτσκα (13:30, Magenta Sport 7)
- Galacticos (14:00, YouTube Gazzetta)
- Νόβακ Τζόκοβιτς - Άλεξ Ντε Μινόρ (15:45, Magenta Sport 6)
- QnA για τον ΠΑΟΚ με τον Σάββα Τζιομπάνογλου και τον Νίκο Μοσχοβίτη (17:00, YouTube Gazzetta)
- Καζακστάν - Νήσοι Φερόες (18:30, Novasports Start)
- Magazino Gazzetta (19:00, YouTube Gazzetta)
- Βόρεια Ιρλανδία - Ελλάδα (19:00, ΕΡΤ2)
- Τσεντεβίτα Ολίμπια - Χάποελ Ιερουσαλήμ (19:30, Novasports 4)
- Περιστέρι - Μπάμπεργκ (19:30, Magenta Sport 4)
- Αννόβερο - Ολυμπιακός (20:30, MEGA News)
- Μπόσνα - ΠΑΟΚ (21:00, Novasports Prime)
- Δούκας - Παναθηναϊκός (21:00, ΕΡΤ2)
- Αγγλία - Τσεχία (21:45, Novasports PL)
- Μολδαβία - Σλοβακία (21:45, Novasports Extra 3)
- Λουξεμβούργο - Βουλγαρία (21:45, Novasports Extra 2)
- Λευκορωσία - Φινλανδία (21:45, Novasports Extra 1)
- Ελβετία - Βόρεια Μακεδονία (21:45, Novasports Start)
- Αλβανία - Σαν Μαρίνο (21:45, Novasports 6)
- Εσθονία - Ισλανδία (21:45, Novasports 5)
- Σκωτία - Σλοβενία (21:45, Novasports 3)
- Κροατία - Ισπανία (21:45, Novasports 2)
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