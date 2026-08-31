Λιθουανία - Βοσνία 78-73: Έβγαλε αντίδραση και επέστρεψε στις νίκες
Μετά τη βαριά ήττα από την Τουρκία, η Λιθουανία έβγαλε αντίδραση και επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα. Υποδέχθηκε τη Βοσνία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027 και επικράτησε με 78-73.
Κορυφαίοι για τους γηπεδούχους ήταν ο Αζουόλας Τουμπέλις με 23 πόντους, 5 ριμπάουντ και 2 κλεψίματα σε 28 λεπτά και ο Αουγκούστας Μαρτσιουλιόνις με 16 πόντους, 2 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 1 κλέψιμο και 1 λάθος σε 27 λεπτά.
Ο Τουμπέλις είχε πετύχει το πρώτο καλάθι του αγώνα, με τη Βοσνία να παίρνει το προβάδισμα για πρώτη φορά στο 08:49 (4-2) με δίποντα των Βράμπατς. Στο 05:28 με τρίποντο του Αλιμπέγκοβιτς, οι φιλοξενούμενοι ήταν μπροστά με double score (14-7), όμως με ένα σερί 7-0, η Λιθουανία είχε ισοφαρίσει (14-14) στο 04:14. Στο τέλος του πρώτου δεκαλέπτου, η Βοσνία είχε το προβάδισμα με 23-20.
Οι Τάλιτς και Γκάρζα είχαν σκοράρει στις αρχές της δεύτερης περιόδου (20-28), με τους γηπεδούχους να μειώνουν στον πόντο (29-30) με ένα σερί 6-0. Με δύο βολές του Ραντζεβίτσιους και δύο του Μαρτσιουλιόνις, η Λιθουανία είχε περάσει μπροστά με 37-36 στο 02:40, ωστόσο η Βοσνία είχε πάει στα αποδυτήρια με το υπέρ της 46-42.
Ο Ραντζεβίτσιους με τρίποντο είχε πετύχει το πρώτο καλάθι του δευτέρου ημιχρόνου, με τον Νούρκιτς να απαντάει με δίποντο για το 48-45 της Βοσνίας. Με δίποντο του Μπλάζεβιτς και τρίποντο του Τουμπέλις, η Λιθουανία είχε περάσει μπροστά στο σκορ (50-48) στο 08:00. Με επιμέρους σκορ 9-3 από το 06:38 μέχρι το 03:56, οι γηπεδούχοι είχαν κάνει το 59-56, ενώ στο τέλος του τρίτου δεκαλέπτου, ήταν μπροστά με 61-58.
Οι Καμένιας και Γκέγκιτς είχαν σκοράρει στα πρώτα λεπτά της τέταρτης περιόδου (61-62), ωστόσο με επιμέρους σκορ 8-2 από το 07:33 (Μαρτσιουλιόνις) μέχρι το 06:23 (Τουμπέλις), οι Λιθουανοί είχαν κάνει το 69-64. Οι γηπεδούχοι είχαν φτάσει να προηγούνται με οχτώ πόντους (76-68) στο 04:06, ενώ διαχειρίστηκε άριστα το προβάδισμά της και έφτασε στη νίκη με 78-73.
Τα δεκάλεπτα: 20-23, 42-46, 61-58, 78-73
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