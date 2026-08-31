Η Γεωργία έφυγε με ένα σημαντικό διπλό (90-98) από την Πορτογαλία στην προσπάθεια που κάνει να περάσει στο Παγκόσμιο του 2027.

Στο 5-3 πήγε η Γεωργία που έφυγε με μια πολύ σημαντική νίκη από την Πορτογαλία. Οι Γεωργιανοί επικράτησαν με 98-90, για τον όμιλο της Εθνικής μας, και έτσι έριξαν στο 4-4 τους Πορτογάλους, κάνοντας ένα ακόμα βήμα για πρόκριση στο Παγκόσμιο του 2027.

Για τους νικητές ο Σενγκέλια μέτρησε 26 πόντους με 6 ριμπάουντ, ο Μακουκελασβίλι με 22 πόντους και 6 ριμπάουντ, ενώ ο Αντρονικασβίλι τελείωσε με 20 πόντους.

Ο Κιέτα από την Πορτογαλία είχε 20 πόντους, 11 ριμπάουντ και 8/10 δίποντα, αλλά δεν ήταν αρκετό για να χαρίσει τη νίκη στην ομάδα του. Πρέι και Λίσμποα είχαν 15 και 14 πόντους αντίστοιχα.

Η Βαθμολογία

1. Ουκρανία 5-2

2. Ισπανία 5-3

3. Γεωργία 5-3

4. Μαυροβούνιο 4-3

5. Ελλάδα 4-4

6. Πορτογαλία 4-4