Πορτογαλία - Γεωργία 90-98: Διπλό ελπίδας με Σενγκέλια και Μαμουκελασβίλι
Στο 5-3 πήγε η Γεωργία που έφυγε με μια πολύ σημαντική νίκη από την Πορτογαλία. Οι Γεωργιανοί επικράτησαν με 98-90, για τον όμιλο της Εθνικής μας, και έτσι έριξαν στο 4-4 τους Πορτογάλους, κάνοντας ένα ακόμα βήμα για πρόκριση στο Παγκόσμιο του 2027.
Για τους νικητές ο Σενγκέλια μέτρησε 26 πόντους με 6 ριμπάουντ, ο Μακουκελασβίλι με 22 πόντους και 6 ριμπάουντ, ενώ ο Αντρονικασβίλι τελείωσε με 20 πόντους.
Ο Κιέτα από την Πορτογαλία είχε 20 πόντους, 11 ριμπάουντ και 8/10 δίποντα, αλλά δεν ήταν αρκετό για να χαρίσει τη νίκη στην ομάδα του. Πρέι και Λίσμποα είχαν 15 και 14 πόντους αντίστοιχα.
Η Βαθμολογία
1. Ουκρανία 5-2
2. Ισπανία 5-3
3. Γεωργία 5-3
4. Μαυροβούνιο 4-3
5. Ελλάδα 4-4
6. Πορτογαλία 4-4
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