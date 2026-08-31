Η Σερβία κατάφερε να πάρει μία πολύ σημαντική νίκη στην έδρα της Ιταλίας με 76-64 και βελτίωσε το ρεκόρ της σε 6-2.

Συνέχεια στα θετικά αποτελέσματα για τη Σερβία, η οποία διπλασίασε τις νίκες της στα παράθυρα του Αυγούστου. Αντιμετώπισε εκτός έδρας την Ιταλία, σε ένα ματς που υπήρξε μεγάλη ανησυχία για έναν τραυματισμό του Μιλουτίνοφ, αλλά εν τέλει δεν ήταν κάτι σοβαρό και επέστρεψε στο παρκέ, πήρε το διπλό με 76-64.

Κορυφαίος για τους Σέρβους ήταν ο Μάρκο Γκούντουριτς με 19 πόντους, 2 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 1 κλέψιμο και 3 λάθη σε 33 λεπτά συμμετοχής. Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ από την άλλη, έπαιξε 16 λεπτά και είχε 3 πόντους, 6 ριμπάουντ, 2 μπλοκ και 1 λάθος.

Ο Ντόμπριτς είχε πετύχει το πρώτο καλάθι του αγώνα, με τον Νιάνγκ να απαντάει με δύο βολές. Η Ιταλία με ένα σερί 7-0, είχε πάρει το προβάδισμα (9-4) στο 05:55, με τους Σέρβους να ισοφαρίζουν στο 02:32 (14-14). Η Ιταλία είχε κάνει το 19-17, ωστόσο με τρίποντο του Νόβακ, οι φιλοξενούμενοι είχαν το προβάδισμα στο τέλος του πρώτου δεκαλέπτου με 20-19.

Στη δεύτερη περίοδο, η Σερβία είχε κάνει ένα τρομερό σερί 13-0 από το 06:21 (Γιόβιτς) μέχρι το 03:18 (Γιόκιτς) για το διψήφιο προβάδισμά της (38-24). Η ομάδα του Αλιμπίγεβιτς, είχε πάει στα αποδυτήρια με το υπέρ της 40-31, με τους γηπεδούχους να μειώνουν.

Ο Μάνιον είχε πετύχει τους πρώτους πέντε πόντους του δευτέρου ημιχρόνου, με τον Τανάσκοβιτς να σκοράρει δύο βολές για το 41-36.Η Ιταλία με επιμέρους σκορ 8-2 είχε ισοφαρίσει σε 44-44 στο 04:26, ωστόσο οι φιλοξενούμενοι είχαν ανακτήσει το προβάδισμά τους και στο τέλος του τρίτου δεκαλέπτου ήταν μπροστά με 57-54.

Η Σερβία στις αρχές της τέταρτης περιόδου, είχε ανεβάσει τη διαφορά στους 10 πόντους (64-54). Δεν ζορίστηκε τα τελευταία λεπτά και έφτασε στη νίκη με 76-64.

Τα δεκάλεπτα: 19-20, 31-40, 54-57, 64-76