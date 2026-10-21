Παναθηναϊκός - Μπασκόνια: Οι διαιτητές της αναμέτρησης
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Γνωστοί έγιναν οι διαιτητές που θα σφυρίξουν την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού κόντρα στην Μπασκόνια για την 7η αγωνιστική της EuroLeague.
Ο Παναθηναϊκός θα φιλοξενήσει την Μπασκόνια (22/10, 21:15 LIVE από το Gazzetta), για την 7η αγωνιστική της EuroLeague.
Η διοργανώτρια αρχή, μία μέρα πριν τον αγώνα έκανε γνωστούς του διαιτητές της αναμέτρησης.
Συγκεκριμένα το ματς των «πρασίνων» κόντρα στους Βάσκους θα διευθύνουν οι Ρόμπερτ Λοτερμόζερ, Μάρτσιν Κοβάλσκι και Σάσο Πέτεκ.
@Photo credits: eurokinissi
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