EuroLeague: Η ώρα και το κανάλι του Χάποελ Τελ Αβίβ - Βίρτους Μπολόνια

Παναγιώτης Αρταβάνης
EuroLeague: Η ώρα και το κανάλι του Χάποελ Τελ Αβίβ - Βίρτους Μπολόνια
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Δείτε την ώρα και το κανάλι της αναμέτρησης της Χάποελ Τελ Αβίβ κόντρα στη Βίρτους Μπολόνια για την 7η αγωνιστική της EuroLeague.

Η Χάποελ Τελ Αβίβ φιλοξενεί τη Βίρτους Μπολόνια (21/10, 19:00), για την 7η αγωνιστική της EuroLeague.

Το σύνολο του Δημήτρη Ιτούδη, μετά τη νίκη επί του Παναθηναϊκού, θέλει να συνεχίσει με θετικά αποτελέσματα στη διοργάνωση και να πετύχει την 5η νίκη του.

Στον αντίποδα η ιταλική ομάδα, έχει επτά σερί νίκες σε όλες τις διοργανώσεις και ευελπιστεί να... μεγαλώσει το σερί της.

Το τζάμπολ της αναμέτρησης είναι προγραμματισμένο για τις 19:00 με τηλεοπτική μετάδοση από το Novasports 4.

 

Το πρόγραμμα της 7ης αγωνιστικής

21/10

  • Χάποελ Τελ Αβίβ - Βίρτους Μπολόνια (19:00)

22/10

  • Αναντολού Εφές - Μπεσίκτας (20:30)
  • Μπάγερν Μονάχου - Ντουμπάι BC (21:00)
  • Μακάμπι Τελ Αβίβ - Ρεάλ Μαδρίτης (21:05)
  • Παναθηναϊκός - Μπασκόνια (21:15)
  • Αρμάνι Μιλάνο - Μπαρτσελόνα (21:30)
  • Παρτίζαν - Ερυθρός Αστέρας (21:45)

23/10:

  • Ζάλγκιρις - Βιλερμπάν (20:00)
  • Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε (21:15)
    Παρί - Βαλένθια (21:45)
@Photo credits: eurokinissi
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     