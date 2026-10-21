Δείτε την ώρα και το κανάλι της αναμέτρησης της Χάποελ Τελ Αβίβ κόντρα στη Βίρτους Μπολόνια για την 7η αγωνιστική της EuroLeague.

Η Χάποελ Τελ Αβίβ φιλοξενεί τη Βίρτους Μπολόνια (21/10, 19:00), για την 7η αγωνιστική της EuroLeague.

Το σύνολο του Δημήτρη Ιτούδη, μετά τη νίκη επί του Παναθηναϊκού, θέλει να συνεχίσει με θετικά αποτελέσματα στη διοργάνωση και να πετύχει την 5η νίκη του.

Στον αντίποδα η ιταλική ομάδα, έχει επτά σερί νίκες σε όλες τις διοργανώσεις και ευελπιστεί να... μεγαλώσει το σερί της.

Το τζάμπολ της αναμέτρησης είναι προγραμματισμένο για τις 19:00 με τηλεοπτική μετάδοση από το Novasports 4.

Το πρόγραμμα της 7ης αγωνιστικής

21/10

Χάποελ Τελ Αβίβ - Βίρτους Μπολόνια (19:00)

22/10

Αναντολού Εφές - Μπεσίκτας (20:30)

Μπάγερν Μονάχου - Ντουμπάι BC (21:00)

Μακάμπι Τελ Αβίβ - Ρεάλ Μαδρίτης (21:05)

Παναθηναϊκός - Μπασκόνια (21:15)

Αρμάνι Μιλάνο - Μπαρτσελόνα (21:30)

Παρτίζαν - Ερυθρός Αστέρας (21:45)

23/10: