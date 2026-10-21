EuroLeague: Η ώρα και το κανάλι του Χάποελ Τελ Αβίβ - Βίρτους Μπολόνια
Η Χάποελ Τελ Αβίβ φιλοξενεί τη Βίρτους Μπολόνια (21/10, 19:00), για την 7η αγωνιστική της EuroLeague.
Το σύνολο του Δημήτρη Ιτούδη, μετά τη νίκη επί του Παναθηναϊκού, θέλει να συνεχίσει με θετικά αποτελέσματα στη διοργάνωση και να πετύχει την 5η νίκη του.
Στον αντίποδα η ιταλική ομάδα, έχει επτά σερί νίκες σε όλες τις διοργανώσεις και ευελπιστεί να... μεγαλώσει το σερί της.
Το τζάμπολ της αναμέτρησης είναι προγραμματισμένο για τις 19:00 με τηλεοπτική μετάδοση από το Novasports 4.
Το πρόγραμμα της 7ης αγωνιστικής
21/10
Χάποελ Τελ Αβίβ - Βίρτους Μπολόνια (19:00)
22/10
- Αναντολού Εφές - Μπεσίκτας (20:30)
- Μπάγερν Μονάχου - Ντουμπάι BC (21:00)
- Μακάμπι Τελ Αβίβ - Ρεάλ Μαδρίτης (21:05)
- Παναθηναϊκός - Μπασκόνια (21:15)
- Αρμάνι Μιλάνο - Μπαρτσελόνα (21:30)
- Παρτίζαν - Ερυθρός Αστέρας (21:45)
23/10:
- Ζάλγκιρις - Βιλερμπάν (20:00)
- Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε (21:15)
Παρί - Βαλένθια (21:45)
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