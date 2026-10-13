Λόνι Γουόκερ: Έμεινε ελεύθερος από τους Νάγκετς
Παρελθόν από τους Ντένβερ Νάγκετς είναι ο Λόνι Γουόκερ, ο οποίος είναι πολύ πιθανόν να επιστρέψει στη Γηραιά Ήπειρο. Ο 27χρονος Αμερικανός αθλητής, που υπέγραψε μη εγγυημένο συμβόλαιο μονοετούς διάρκειας με τους «Σβώλους», προκειμένου να διεκδικήσει την παραμονή του στο NBA, είναι πλέον ελεύθερος να αναζητήσει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.
Σύμφωνα με τον Μάικ Σκότο, η ομάδα του Γιόκιτς αποφάσισε να μη διατηρήσει στο έμψυχο δυναμικό της τον εκρηκτικό γκαρντ, ο οποίος συμμετείχε κανονικά στην προετοιμασία. Η εν λόγω εξέλιξη κάνει πολλές ομάδες της Ευρώπης να τρίβουν τα... χέρια τους, αφού ο πρώην παίκτης των Ζάλγκιρις Κάουνας και Μακάμπι Τελ Αβίβ, κυκλοφορεί πλέον ελεύθερος και πρόσφατα δημοσιεύματα συνέδεσαν το όνομά του με την Μπεσίκτας. Πέρα από τον σύλλογο της Κωνσταντινούπολης, δεν αποκλείεται και άλλοι ευρωπαϊκοί οργανισμοί να σπεύσουν να αποσπάσουν την υπογραφή του Γουόκερ.
The Denver Nuggets have waived Lonnie Walker, league sources told @hoopshype.— Michael Scotto (@MikeAScotto) October 12, 2026
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