Ο Άλφα Ντιαλό σε συνέντευξη που παραχώρησε στη Denver Post θυμήθηκε τη συμφωνία του με τον Παναθηναϊκό και την αποδέσμευση του με αποζημίωση χωρίς να έχει παίξει ποτέ στην ομάδα.

Ο Άλφα Ντιαλό έκανε ένα σύντομο πέρασμα από τον Παναθηναϊκό AKTOR μετά την εξαιρετική σεζόν με το Λαύριο, όπου έφτασε στους τελικούς της Greek Basketball League και ενώ υπέγραψε και ανακοινώθηκε επίσημα από τους «πράσινους» δεν έπαιξε ποτέ και μάλιστα όπως εξήγησε αποζημιώθηκε κιόλας.

Σύμφωνα με πληροφορίες το ποσό της αποζημίωσης για τη λύση του συμβολαίου του ήταν 50.000 ευρώ και ως ελεύθερος επέλεξε στη συνέχεια τη Μονακό με την οποία έκανε εξαιρετικές σεζόν και έφτασε πλέον στο ΝΒΑ με τους Ντένβερ Νάγκετς.

Στην σύντομη ιστορία του με τον Παναθηναϊκό αναφέρθηκε στον κόουτς Δημήτρη Πρίφτη και το προπονητικό επιτελείο της ομάδας, που έκρινε όπως υποστήριξε πως δεν είναι έτοιμος για να αγωνιστεί στη Euroleague. Μάλιστα, επισήμανε πως του έγινε πρόταση για να παραχωρηθεί ως δανεικός, κάτι που δεν αποδέχθηκε και γι' αυτό αποχώρησε λαμβάνοντας την αποζημίωση των 50.000 ευρώ.

«Ήρθε ένας νέος προπονητής και είπε: “Ίσως ο Άλφα είναι λίγο μικρός. Ίσως δεν είναι έτοιμος για τη Euroleague”», θυμάται ο Ντιαλό. «Το νέο πλάνο ήταν να με δώσουν δανεικό σε μια άλλη ομάδα για την πρώτη σεζόν του συμβολαίου μου. Δεν ήμουν σύμφωνος με αυτό. Έτσι, ο Παναθηναϊκός αποφάσισε ότι προτιμούσε να με πληρώνει για να μην παίζω καθόλου» θυμήθηκε μιλώντας στη Denver Post.

Στη συνέχεια μίλησε για την πορεία της υπόθεσης με την ελληνική ομάδα όπου έλαβε χρήματα ως buyout από έναν σύλλογο για τον οποίο, όπως λέει χαρακτηριστικά, δεν αγωνίστηκε ποτέ. «Πήρα ένα μικρό ποσό ως buyout από μια ομάδα στην οποία δεν έπαιξα ποτέ. Δεν πήγα ποτέ εκεί. Οπότε αυτό ήταν ωραίο», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Άλφα Ντιαλό και πρόσθεσε: «Νικήσαμε δυο φορές τον Παναθηναϊκό εκείνη τη χρονιά. Το χάρηκα».

Η εξέλιξη του Άλφα Ντιαλό βέβαια από τη στιγμή που βρέθηκε στη Μονακό ήταν τέτοια που του επέτρεψε να φτάσει πλέον στο ΝΒΑ και με τους Ντένβερ Νάγκετς να κάνει το όνειρο του πραγματικότητα.

