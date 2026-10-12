Ο Νίκολα Γιόκιτς ήταν απολαυστικός στη νίκη των Νάγκετς επί των Μπουλς στην preseason.

Οι Νάγκετς συνέχισαν με νίκη την πορεία τους στην preseason του ΝΒΑ και για να γίνει αυτό χρειάστηκαν τα... όργια του Νίκολα Γιόκιτς κόντρα στους Μπουλς. Ο Joker το πήρε προσωπικά και οδήγησε το Ντένβερ σε νίκη με 133-128.

OH MY GOODNESS 😱 Nikola Jokic throws a BEAUTIFUL full-court dime to Aaron Gordon for the finish! https://t.co/XhZWZR2ebl October 12, 2026

Ο Σέρβος σταρ έκανε το κομμάτι του για άλλη μια φορά. Στα 26 λεπτά που πάτησε παρκέ, είχε 22 πόντους, 8/12 σουτ, 11 ασίστ και 10 ριμπάουντ, αλλά και ένα μπλοκ. Μάλιστα σε μια από τις φάσεις του ματς, βρήκε με ασίστ ολόκληρου γηπέδου τον Γκόρντον.

Ο Γιόκιτς δειχνει σε εξαιρετική κατάσταση λίγο πριν την έναρξη της regular season και θα προσπαθήσει να οδηγήσει ξανά την ομάδα του στην κορυφή στο ΝΒΑ, το οποίο φέτος έχει αρκετές ομάδες που θα διεκδικήσουν τον τίτλο. Απόλαυση να παρακολουθείς τον Γιόκιτς να αγωνίζεται.