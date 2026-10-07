NBA: Νίκες για Νάγκετς, Πέλικανς και Νετς
Η preseason του NBA συνεχίζεται με αμείωτο ενδιαφέρον και τρομερές «μάχες». Στις χθεσινές αναμετρήσεις, οι Νάγκετς του Νίκολα Γιόκιτς επιβλήθηκαν των Τζαζ με 117-106, παίρνοντας μια άτυπη ρεβάνς για την προχθεσινή ήττα, οι Πέλικανς επέστρεψαν από το -15 και λύγισαν την αντίσταση των Θάντερ με 116-110 και οι Μπρούκλιν Νετς έκαναν ποδαρικό με το δεξί, αφού σκόρπισαν τους Χόρνετς με 124-90.
Η ομάδα του «Joker» πήρε το «ροζ φύλλο» αυτή τη φορά κόντρα στη Γιούτα, έχοντας σε καταπληκτική μέρα τους Άαρον Γκόρντον (18 πόντους, 5 ριμπάουντ), Τζούλιαν Στρόθερ (15 πόντους, 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ) και Καμ Γουίτμορ (14 πόντους). Ο Σέρβος σούπερ σταρ δεν κινήθηκε σε υψηλές πτήσεις, ολοκληρώνοντας τον αγώνα με 6 πόντους, 4 ριμπάουντ και 5 ασίστ.
Οι «Πελεκάνοι» αν και βρέθηκαν να χάνουν με 15 πόντους, έκαναν μια φανταστική τρίτη περίοδο με επιμέρους σκορ 38-26, η οποία αποδείχθηκε καταλυτική για την έκβαση του αγώνα. Για τους νικητές ξεχώρισαν οι Μπένεντικτ Μαθούριν (13 πόντους, 2 ριμπάουντ) και Τζερεμάια Φίαρς (12 πόντους, 2 ριμπάουντ).
Τέλος, οι Νετς δε δυσκολεύτηκαν να επιβληθούν των Χόρνετς στη Σάρλοτ και το 124-90 αντικατοπτρίζει πλήρως την εικόνα του παιχνιδιού. Ο Μάικλ Πόρτερ Τζούνιορ με 16 πόντους και 5 ριμπάουντ, ο Τζούλιους Ραντλ με 13 πόντους, 2 ριμπάουντ και 3 ασίστ και ο Νόλαν Τραορέ με 10 πόντους, ήταν οι «Big-3» της θριαμβευτικής νίκης της ομάδας του Μπρούκλιν.
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