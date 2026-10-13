NBA: Οι Μπλέιζερς διέλυσαν τους Λόντον Λάιονς του θετικού Κίναν Έβανς
Οι Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς έκαναν «φύλλο και φτερό» τους Λόντον Λάιονς (119-66) σε φιλική αναμέτρηση, που διεξήχθη στην έδρα της ομάδας του NBA. Για τους φιλοξενούμενους, που αγωνίζονται στο EuroCup, ο γνώριμος μας και πρώην ερυθρόλευκος Κίναν Έβανς, που δείχνει να επανέρχεται σιγά-σιγά σε υψηλά στάνταρ μετά τους σοβαρούς τραυματισμούς που υπέστη, ήταν θετικός καταγράφοντας 7 πόντους, με 3/5 σουτ, ενώ μάζεψε και 3 ριμπάουντ.
Για την ομάδα της αντίπερα όχθης του Ατλαντικού, ξεχώρισαν οι Τουμανί Καμαρά (14 πόντους, 3 ασίστ), Σκουτ Χέντερσον (14 πόντους, 2 κλεψίματα) και Σίντυ Σισσοκό (13 πόντους, 3 ασίστ), ενώ δεν χρησιμοποιήθηκε ο σταρ της ομάδας, Ντέμιαν Λίλαρντ.
🏀 MONDAY'S FINAL SCORES 🏀 Scoot Henderson knocks down 4 threes as the @trailblazers win in preseason play! Toumani Camara: 14 PTS, 3 AST Sidy Cissoko: 13 PTS, 3 AST, 2 STL, 3 3PM Yang Hansen: 13 PTS, 4 REB, 4 AST https://t.co/txaTacnLp5— NBA (@NBA) October 12, 2026
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