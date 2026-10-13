NBA: Οι Μπλέιζερς διέλυσαν τους Λόντον Λάιονς του θετικού Κίναν Έβανς

Γιώργος Σακελλάρης
NBA: Οι Μπλέιζερς διέλυσαν τους Λόντον Λάιονς του θετικού Κίναν Έβανς
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Οι Λόντον Λάιονς του πρώην ερυθρόλευκου Κίναν Έβανς γνώρισαν βαριά ήττα (119-66) στην έδρα των Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς.

Οι Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς έκαναν «φύλλο και φτερό» τους Λόντον Λάιονς (119-66) σε φιλική αναμέτρηση, που διεξήχθη στην έδρα της ομάδας του NBA. Για τους φιλοξενούμενους, που αγωνίζονται στο EuroCup, ο γνώριμος μας και πρώην ερυθρόλευκος Κίναν Έβανς, που δείχνει να επανέρχεται σιγά-σιγά σε υψηλά στάνταρ μετά τους σοβαρούς τραυματισμούς που υπέστη, ήταν θετικός καταγράφοντας 7 πόντους, με 3/5 σουτ, ενώ μάζεψε και 3 ριμπάουντ.

Για την ομάδα της αντίπερα όχθης του Ατλαντικού, ξεχώρισαν οι Τουμανί Καμαρά (14 πόντους, 3 ασίστ), Σκουτ Χέντερσον (14 πόντους, 2 κλεψίματα) και Σίντυ Σισσοκό (13 πόντους, 3 ασίστ), ενώ δεν χρησιμοποιήθηκε ο σταρ της ομάδας, Ντέμιαν Λίλαρντ.

     

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