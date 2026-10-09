Ο Άνταμ Σίλβερ εμφανίστηκε αισιόδοξος για την επίτευξη συμφωνίας με τη EuroLeague σχετικά με τη δημιουργία του NBA Europe, αποκαλύπτοντας παράλληλα ότι το κόστος για την απόκτηση ενός franchise θα ανέρχεται σε εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια.

Το NBA συνεχίζει τον σχεδιασμό για τη δημιουργία του NBA Europe, με τον κομισάριο της λίγκας, Άνταμ Σίλβερ, να εμφανίζεται αισιόδοξος για την επίτευξη συμφωνίας με τη EuroLeague, παρά την απόρριψη της αρχικής πρότασης από την ευρωπαϊκή πλευρά.

Ο Σίλβερ μίλησε στο CNBC από το Μακάο, όπου οι Χιούστον Ρόκετς και οι Ντάλας Μάβερικς άνοιξαν την Παρασκευή (09/10) το πρόγραμμα των NBA China Games 2026, αναφερόμενος στις διαπραγματεύσεις με την Ευρώπη.

«Είναι όπως κάθε διαπραγμάτευση. Βρίσκεται σε εξέλιξη. Έχουμε συνεχείς επαφές με τη EuroLeague. Αυτή είναι αυτή τη στιγμή η υφιστάμενη πανευρωπαϊκή λίγκα. Παράλληλα, υπάρχουν πρωταθλήματα σε κάθε χώρα. Είναι δύσκολο να πιστέψει κανείς ότι στην Ευρώπη υπάρχουν 1.200 επαγγελματικοί σύλλογοι. Επομένως, η EuroLeague είναι αυτή τη στιγμή η κορυφαία διοργάνωση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παρότι το NBA είναι έτοιμο να προχωρήσει με τη δημιουργία της νέας λίγκας ακόμη και χωρίς τη συμμετοχή της EuroLeague, ο κομισάριος ξεκαθάρισε ότι προτεραιότητα παραμένει η συνεργασία των δύο πλευρών.

«Ελπίζουμε ότι θα καταλήξουμε σε κάποια συμφωνία με τη EuroLeague», δήλωσε, ενώ όταν ρωτήθηκε αν το εγχείρημα θα συνεχιστεί ανεξάρτητα από τη στάση της ευρωπαϊκής διοργάνωσης, απάντησε με βεβαιότητα: «Ναι, αλλά θα καταλήξουμε σε κάποια συμφωνία μαζί τους. Πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε».

Ιδιαίτερα έντονο είναι το επενδυτικό ενδιαφέρον για το NBA Europe, ένα εγχείρημα που σχεδιάζεται από το NBA σε συνεργασία με τη FIBA. Σύμφωνα με τον Σίλβερ, οι ενδιαφερόμενοι προέρχονται τόσο από τον χώρο του μπάσκετ όσο και από το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, ενώ υπάρχουν και περιπτώσεις επενδυτών που εξετάζουν τη δημιουργία νέων ομάδων από το μηδέν.

«Προέρχονται από έναν συνδυασμό υφιστάμενων μπασκετικών συλλόγων, ορισμένων από τα μεγάλα ποδοσφαιρικά brands της Ευρώπης, ενώ σε άλλες αγορές υπάρχουν άνθρωποι που ξεκινούν τη δημιουργία συλλόγων από το μηδέν. Είναι ένας συνδυασμός όλων αυτών. Σε επίπεδο αποτιμήσεων, η εικόνα είναι ιδιαίτερα θετική», σημείωσε.

Αναφερόμενος στο οικονομικό αντίτιμο για την απόκτηση ενός franchise, ο κομισάριος του NBA αποκάλυψε ότι τα ποσά θα ανέρχονται σε εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια. «Πολλά εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια. Πρόκειται για μια ευκαιρία που παρουσιάζεται μία φορά και για πάντα: να είσαι η ομάδα του NBA στο Λονδίνο, στο Παρίσι, στη Μαδρίτη ή στο Μόναχο. Μιλάμε για ορισμένες από τις κορυφαίες αγορές της Ευρώπης, αλλά και του κόσμου, και έτσι αντιμετωπίζουν αυτές τις ευκαιρίες οι ενδιαφερόμενοι», υπογράμμισε.