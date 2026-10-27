Στην Ελλάδα έφτασε την Τρίτη (27/10) ο Τζον Κόντσαρ για λογαριασμό του Ολυμπιακού.

Ο Ολυμπιακός έχει μπροστά του την τρίτη διαβολοβδομάδα της EuroLeague. Την Τρίτη (27/10), η αποστολή της ομάδας αναχωρεί για την Κωνσταντινούπολη και το παιχνίδι με την Μπεσίκτας, ωστόσο είναι μία ιδιαίτερη μέρα και λόγω... Τζον Κόντσαρ.

Ο έμπειρος Αμερικανός γκαρντ, με μεγάλη θητεία στο NBA, έφτασε στην Ελλάδα, για να φορέσει τα «ερυθρόλευκα». Ο Κόντσαρ θα πραγματοποιήσει στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» τις πρώτες του δηλώσεις και αργότερα θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις.

Υπενθυμίζουμε ότι ο Κόντσαρ, υπέγραψε διετές συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό.