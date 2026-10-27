Ολυμπιακός: Στην Ελλάδα ο Τζον Κόντσαρ
Ο Ολυμπιακός έχει μπροστά του την τρίτη διαβολοβδομάδα της EuroLeague. Την Τρίτη (27/10), η αποστολή της ομάδας αναχωρεί για την Κωνσταντινούπολη και το παιχνίδι με την Μπεσίκτας, ωστόσο είναι μία ιδιαίτερη μέρα και λόγω... Τζον Κόντσαρ.
Ο έμπειρος Αμερικανός γκαρντ, με μεγάλη θητεία στο NBA, έφτασε στην Ελλάδα, για να φορέσει τα «ερυθρόλευκα». Ο Κόντσαρ θα πραγματοποιήσει στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» τις πρώτες του δηλώσεις και αργότερα θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις.
Υπενθυμίζουμε ότι ο Κόντσαρ, υπέγραψε διετές συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.