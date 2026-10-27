Euroleague: Οι 5 αναμετρήσεις που έρχονται στη Nova TV και δεν… χάνονται

Η δράση της Euroleague συνεχίζεται στο ανανεωμένο «παρκέ» της Nova TV και αυτές είναι οι 5 αναμετρήσεις που δεν… βλέπουμε την ώρα να δούμε.

Με 7 αγωνιστικές να έχουν ολοκληρωθεί, η φετινή Euroleague έχει γίνει ξανά το εβδομαδιαίο ραντεβού των απανταχού μπασκετόφιλων, διατηρώντας τη δράση, το θέαμα και το σασπένς στα ύψη.

Οι ελληνικές ομάδες έχουν ξεκινήσει με το πόδι πατημένο στο γκάζι, με τον Παναθηναϊκό AKTOR να οδηγεί την κούρσα με ρεκόρ 6-1 και τον πρωταθλητή Ευρώπης, Ολυμπιακό να ακολουθεί σε απόσταση αναπνοής με 5-2.

Και το ενδιαφέρον δεν σταματά φυσικά στα πεπραγμένα των αιωνίων, αφού το πρώιμο «καρέ» των πρωτοπόρων βρίσκει τη Φενέρμπαχτσε του Σάρας Γιασικεβίτσιους σε τροχιά κορυφής, αλλά και ομάδες όπως η Βαλένθια, η Χάποελ Τελ Αβίβ και η Ντουμπάι να παραμένουν ή να κάνουν step-up στα ψηλά στρώματα της regular season.

Όλο αυτό γίνεται ακόμα καλύτερο αν σκεφτούμε πως είναι μόνο η αρχή! Τα καλύτερα είναι μπροστά μας και όπως πάντα θα τα παρακολουθήσουμε στη Nova και την ανανεωμένη Nova TV, η οποία δεν άλλαξε μόνο το όνομα αλλά έφερε και νέο αέρα σε όλα τα επίπεδα.

Μετά από έναν μήνα, λοιπόν, στη σεζόν, πάμε να δούμε τις 5 προσεχείς αναμετρήσεις που περιμένουμε πώς και πώς μέχρι το τέλος του 2026 και του α’ γύρου:

Ρεάλ Μαδρίτης - Παναθηναϊκός AKTOR (4/11)

Το πρώτο δύσβατο τεστ για τους Πράσινους μακριά από το Telekom Center, θα τον βρει στη Μαδρίτη κόντρα στη Βασίλισσα, τη φιναλίστ της περασμένης σεζόν.

Με οδηγό τις 2 νίκες στις τελευταίες 3 επισκέψεις τους στην έδρα των Μερένγκες, η ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς θα κοντραριστεί με αυτή του Πέδρο Μαρτίνεθ, ο οποίος θα αντιμετωπίσει τον «επτάστερο» για πρώτη φορά μετά τη συγκλονιστική σειρά των περσινών playoffs στον πάγκο της Βαλένθια.

Η παραδοσιακή κόντρα των 2 από τους 3 πολυνίκεις του θεσμού θα βρει επίσης τον Γκέρσον Γιαμπουσέλε να επιστρέφει αντιμέτωπος απέναντι στην παλιά του ομάδα. Και αναμένεται να είναι… κινηματογραφική ματσάρα, όπως και ο χαρακτήρας του ανανεωμένου περιβάλλοντος της Nova TV με νέα, καθηλωτικά χρώματα που αναδεικνύουν το περιεχόμενο και μετατρέπουν την πλοήγηση σε μια μοναδική εμπειρία θέασης.

Παναθηναϊκός AKTOR - Μπαρτσελόνα (13/11)

Το πρόγραμμα γίνεται άκρως απαιτητικό για την αρμάδα του Ζοτς, με το μοναδικό εντός έδρας παιχνίδι σε μια μακρά λίστα αγωνιστικών να είναι αυτό κόντρα στην Μπαρτσελόνα.

Οι Μπλαουγκράνα έρχονται στην Αθήνα με στόχο να επαναλάβουν το… ριφιφί της περσινής σεζόν, ενώ το Τριφύλλι από την πλευρά του θα κάνει τα πάντα για να το αποφύγει. Όπλο του; Η αμυντική του ευχέρεια που φέτος έχει εκτιναχθεί στα ύψη, βάζοντας δύσκολα ως τώρα σε κάθε του αντίπαλο.

Μακάμπι Τελ Αβίβ - Ολυμπιακός (17/11)

Την ώρα που ο Παναθηναϊκός AKTOR θα παίζει εκτός έδρας, ο Ολυμπιακός είναι έτοιμος να ξεκινήσει το δικό του εντός έδρας σερί αγώνων, με μοναδική εξαίρεση τη δοκιμασία κόντρα στη Μακάμπι Τελ Αβίβ επί ουδέτερου εδάφους.

Οι Πειραιώτες ευελπιστούν πως θα έχουν ξεπεράσει τα προβλήματα των απουσιών για να παρουσιαστούν όσο το δυνατόν πιο πλήρεις και διαθέτουν στη φαρέτρα τους όλα τα επιθετικά όπλα για να επιβληθούν των Ισραηλινών και να συνεχίσουν από εκεί που το άφησαν στα τελευταία τους 2 ματς εκτός έδρας.

Αυτό μπορεί να κάνει πλέον και ο καθένας μας στη Nova TV: να το πάρει δηλαδή από εκεί που το άφησε, αφού το μενού αναζήτησης γίνεται πιο εύκολο από ποτέ και υπάρχει πάντα σε πρώτο πλάνο το κανάλι που παρακολούθησες πιο πρόσφατα.

Ζάλγκιρις - Παναθηναϊκός AKTOR (19/11)

Η μάχη των Πράσινων της Euroleague είναι κάθε χρόνο… must. Δύο ομάδες με κοινό στοιχείο τη θορυβώδη τους αρένα και το παθιασμένο τους κοινό, με αρκετούς συνδετικούς κρίκους στην εν λόγω αναμέτρηση.

Ο Σιλβέν Φρανσίσκο επιστρέφει στο Κάουνας ως αντίπαλος των Λιθουανών μετά τη χρονιά επιπέδου MVP που διένυσε πέρυσι, ενώ στην αντίπερα όχθη ο Παναθηναϊκός θα συναντήσει ένα από τα μέλη του θριάμβου του 2024, τον Μάριους Γκριγκόνις. Όπως επίσης και το παρ’ ολίγον μεταγραφικό τους απόκτημα από το καλοκαίρι του 2025, Γιόνας Βαλαντσιούνας.

Ο πήχης δυσκολίας υψηλός, αλλά οι Πράσινοι έχουν φρέσκια την… απόδρασή τους από τη ‘’Zalgirio Arena’’ από τα τέλη του περασμένου Δεκεμβρίου.

Παναθηναϊκός AKTOR - Ολυμπιακός (11/12)

Η απόλυτη μάχη της μπασκετικής Ευρώπης και της Euroleague, ζωντανεύει ξανά. Ένα ντέρμπι που δεν αφήνει κανέναν ασυγκίνητο, γεμάτο πρωταγωνιστές, σταρ, ένταση και πάθος που ξεχειλίζει σε όλα τα επίπεδα.

Το διακύβευμα είναι σαφές: μπορεί ο Ολυμπιακός να επεκτείνει το τρομερό του σερί κόντρα στον αιώνιό του αντίπαλο στα παρκέ της Euroleague που βρίσκεται στις 11 νίκες, ή οι Πράσινοι θα σπάσουν επιτέλους το μοτίβο και μάλιστα μπροστά στον κόσμο τους;

Όλα τα φώτα του ευρωπαϊκού μπάσκετ θα εστιάζουν στο Telekom Center Athens στις 11 Δεκεμβρίου. Με τις εξελιγμένες δυνατότητες θέασης της Nova TV απόλαυσε την αναμέτρηση ανά πάσα στιγμή, ακόμη κι αν δεν την προλάβεις στην έναρξή της.