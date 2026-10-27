Κόντσαρ: Η πρώτη συνάντηση με τον Γιώργο Μπαρτζώκα
Ο Ολυμπιακός μετά την ήττα από τη Φενέρμπαχτσε, θέλει να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα στην Ευρώπη. Για την όγδοη αγωνιστική της EuroLeague, θα φιλοξενηθεί από την Μπεσίκτας (28/10, 19:30).
Την Τρίτη (27/10), η αποστολή της ομάδας, βρέθηκε στο αεροδρόμιο, για να πετάξει για την Κωνσταντινούπολη. Την ίδια μέρα, έφτασε και το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Ολυμπιακού, ο Τζον Κόντσαρ στην Ελλάδα, προκειμένου να περάσει από ιατρικές εξετάσεις.
Ο Αμερικανός γκαρντ, συναντήθηκε για πρώτη φορά με τον Γιώργο Μπαρτζώκα και οι δυο τους τα είπαν σε πολύ ωραίο κλίμα.
👀🏀 Μίνι τετ α τετ Μπαρτζώκα – Κόντσαρ πριν από την αναχώρηση της αποστολής του Ολυμπιακού! https://t.co/UwuHmP2Hjw— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) October 27, 2026
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