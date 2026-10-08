Αϊβάζογλου: «Μια συνεργασία μεταξύ της EuroLeague, της FIBA ​​και του NBA, θα ξεκλειδώσει το δυναμικό του παιχνιδιού σε όλη την Ευρώπη»

Ο Διευθύνων σύμβουλος του NBA για την Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή, Γιώργος Αϊβάζογλου, πραγματοποίησε δηλώσεις στο «Athletic» και μίλησε για το μέλλον του NBA Europe.

Στο Λονδίνο για το συνέδριο «Last Week» βρέθηκε ο Διευθύνων σύμβουλος του NBA για την Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή, Γιώργος Αϊβάζογλου.

Μάλιστα πραγματοποίησε δηλώσεις στο «The Athletic» και αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στο μέλλον του NBA Europe, καθώς και στη συνεργασία του NBA με τη FIBA.

Αναλυτικά όσα είπε ο Γιώργος Αϊβαζόγλου:

«Υπάρχουν περιπτώσεις όπου μια ομάδα έχει κερδίσει το εγχώριο πρωτάθλημά της, ας πούμε την Ισπανία, και δεν θα παίξει ποτέ στην EuroLeague. Υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις όπου μερικές φορές ομάδες παίζουν στην EuroLeague, αλλά έχουν υποβιβαστεί στα εγχώρια πρωταθλήματά τους. Προχωράμε με τα σχέδιά μας για μια κυκλοφορία τον επόμενο χρόνο.

Είμαστε πολύ σοβαροί και συνεπείς όσον αφορά την πρόθεσή μας να συνεργαστούμε με όλους όσους συμμερίζονται το όραμά μας για το μέλλον. Μια συνεργασία μεταξύ της EuroLeague, της FIBA ​​και του NBA για την ενοποίηση του ευρωπαϊκού οικοσυστήματος μπάσκετ θα ξεκλειδώσει το τεράστιο δυναμικό του παιχνιδιού σε όλη την Ευρώπη προς όφελος των συλλόγων, των παικτών και, το πιο σημαντικό, των οπαδών.

Το NBA και η FIBA ​​παραμένουν προσηλωμένες στην προώθηση ενός νέου επαγγελματικού πρωταθλήματος ανδρών στην Ευρώπη και στην οικοδόμηση ενός ισχυρότερου, πιο βιώσιμου οικοσυστήματος μπάσκετ μαζί με εταίρους που μοιράζονται το όραμά μας για ανάπτυξη, ευκαιρίες και τις βασικές αρχές του ευρωπαϊκού αθλητικού μοντέλου».