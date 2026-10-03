Αρίνας και Κάζινς τα... έβαλαν με τη EuroLeague: «Εκεί στέλνουμε τα σκουπίδια μας!»

Ο Γκίλμπερτ Αρίνας και ο ΝτεΜάρκους Κάζινς απάντησαν στον Νίκολα Γιόκιτς εκφράζοντας την κάκιστη γνώμη που έχουν για τη EuroLeague σε σχέση με το NBA.

Ο Νίκολα Γιόκιτς μίλησε στη media day των Νάγκετς και στάθηκε στην πίεση που υπάρχει στην Ευρώπη δίνοντας την ευχή κάθε παίκτης του ΝΒΑ να πάει να αγωνιστεί εκεί.

Αυτή η δήλωση προκάλεσε ποικίλες αντιδράσεις στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού με τους Ντεμάρκους Κάζινς και Γκίλμπερτ Αρίνας να μιλούν με τον χειρότερο τρόπο για την ευρωπαϊκή λίγκα και για τους παίκτες που φεύγουν από την Αμερική για να αγωνιστούν στη Γηραιά Ήπειρο.

«Δεν χρειαζόμαστε να παίζουμε στη EuroLeague. Οι παίκτες μας που δεν μπορούν να βρουν θέση σε αυτά τα ρόστερ, τα “σκουπίδια μας” πηγαίνουν εκεί και γίνονται οι καλύτεροι παίκτες στη EuroLeague», είπαν χαρακτηριστικά.