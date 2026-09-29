Γιόκιτς για Euroleague με αναφορά στον Ολυμπιακό: «Εκεί να δεις πόση πίεση υπάρχει»

O Nίκολα Γιόκιτς στάθηκε στην πίεση που υπάρχει στην Ευρώπη και ευχήθηκε κάθε παίκτης του ΝΒΑ να πάει να αγωνιστεί εκεί.

Ο Νίκολα Γιόκιτς μίλησε στη media day των Νάγκετς και αποκάλυψε το πότε θα υπογράψει το επόμενο συμβόλαιό του. Σε περίπτωση που ολοκληρωθεί η συμφωνία την επόμενη σεζόν, θα έχει απολαβές 360 εκατ. δολάρια για πέντε χρόνια, το οποίο θα είναι και το μεγαλύτερο συμβόλαιο στην ιστορία της λίγκας.

Πάντως ο Joker στάθηκε και στο ευρωπαϊκό μπάσκετ και στην πίεση που υπάρχει σε αυτό, βάζοντας στην εξίσωση και τον Ολυμπιακό.

«Εύχομαι κάθε παίκτης του ΝΒΑ να πήγαινε να παίξει έξι μήνες στην Ευρώπη, απλώς για να δει πόση πίεση υπάρχε. Παίζεις Τετάρτη κόντρα στην Ολυμπιακό στην Ελλάδα, μετά παίζεις στο σπίτι σου κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης ή τη Μπασκόνια. Αν έχεις τρεις ήττες στη σειρά, είναι μεγάλο θέμα», ανέφερε o σταρ του Ντένβερ και ένας εκ των σπουδαιότερων σέντερ στην ιστορία της λίγκας.