Nations League: Εντυπωσίασαν Γαλλία και Ιταλία, ο Βιτάλις «σέρβιρε» τη νίκη στην Ουγγαρία παρά το γκολ του Γιάρεμτσουκ
League A - 1ος Όμιλος
Τι κι αν βρέθηκε με την πλάτη στον τοίχο κόντρα στους Βέλγους; Η Γαλλία τελείωσε το ματς με στυλ και συνέχισε ακάθεκτη την πορεία της στο Nations League. Χάρη σε ένα ξέσπασμα 13 λεπτών στο τελευταίο κομμάτι του αγώνα, οι Μπλε διέλυσαν με 4-1 το Βέλγιο, παρέμειναν στην κορυφή του ομίλου και φλερτάρουν με τα προημιτελικά του Nations League.
Το γκολ του Λουκεμπάγιο στο 35΄χάρισε το πρώτο χαμόγελο στο Παρίσι στους Red Devils, όμως από το 77΄κι ύστερα ακολούθησε μονόλογος των Γάλλων. Σε εκείνο το σημείο ο Ντουέ ισοφάρισε σε 1-1, ενώ τρία λεπτά αργότερα ακολούθησε το πλασέ του Σερκί από το ύψος του πέναλτι που σημάδεψε την ανατροπή. Στο 88΄ο Ολίσε πρόσθεσε τον οβολό του με κοντινό πλασέ, ενώ στο 90΄+1΄πρόσθεσε ένα ακόμα ύστερα από έξοχη ασίστ του Ντουέ για να ολοκληρώσει τον θρίαμβο της Γαλλίας.
Την ίδια ώρα η Ιταλία επέστρεψε στο δρόμο των επιτυχιών χάρη στη νίκη με 3-1 επί της Τουρκίας. Ο Σκαμάκα άνοιξε το δρόμο της νίκης στο 26΄, προτού οι Τούρκοι απαντήσουν στο 61΄με σκόρερ τον Σιμσίρ. Τρία λεπτά αργότερα ωστόσο, η τρομερή κεφαλιά του Καλαφιόρι ανάκτησε το προβάδισμα των Ατζούρι, οι οποίοι κλείδωσαν το τρίποντο στο 87΄με τον Εσπόζιτο και διατηρήθηκαν σε τροχιά πρόκρισης.
Αποτελέσματα
Γαλλία - Βέλγιο 4-1
Ιταλία - Τουρκία 3-1
Βαθμολογία
1. Γαλλία 10 (7-2)
2. Ιταλία 7 (8-5)
3. Βελγίο 6 (6-5)
4. Τουρκία 0 (2-11)
Επόμενη αγωνιστική (12/11)
Τουρκία - Βέλγιο
Ιταλία - Γαλλία
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